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    遭爆要求烏克蘭「投降」 以色列嚴正否認

    以色列官方駁斥報導，嚴正否認要求烏克蘭向俄羅斯所開條件「投降」。圖為以國總理班奈特。（美聯社）

    以色列官方駁斥報導，嚴正否認要求烏克蘭向俄羅斯所開條件「投降」。圖為以國總理班奈特。（美聯社）

    2022/03/12 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第17天，外媒報導指稱，以色列要求烏克蘭向俄羅斯所開條件「投降」，以色列官方今（12）日嚴正否認，烏克蘭官員也出面協助澄清。

    《路透》報導，以色列自戰爭爆發以來極力居中協調，希望早日終止戰爭。但先前有以色列媒體報導指稱，以色列協調時，要求烏克蘭順從俄國在談判中所開的條件。

    對此，以色列不具名高層官員向《路透》表示，報導所指涉的內容「完全錯誤」，他說：「（以色列）總理班奈特（Naftali Bennett）絕對沒有建議澤倫斯基總統接受普廷的條件，也絕對沒有也不會向他下指導棋。」

    烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也在推特發文說，「以色列並沒有呼籲或要求烏克蘭接受俄羅斯的條件，這無論在軍事或政治上都是不可能的。相反地，以色列敦促俄羅斯要更充分評估局勢。」

    據悉，以色列與烏俄兩國關係都十分緊密，國內有40％以上糧食進口自烏克蘭，烏克蘭也是以色列高科技外包產業的大客戶之一；同時，以色列國內有大量俄語人口，自蘇聯解體至2000年代中期，至少有百萬人移居以色列。

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