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    俄侵烏讓以色列陷「天使與惡魔拔河」 複雜理由曝光

    圖為以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（歐新社）

    圖為以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（歐新社）

    2022/03/10 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭讓以色列左右為難！外媒報導，以色列是西方盟國中，少數與烏克蘭、俄羅斯都有開放溝通橋樑的國家之一，近日國內外要求其採取更多措施幫助烏克蘭、反擊俄羅斯聲浪漸增，讓官方陷入「天使與惡魔拔河」的窘境，原因歸咎於經濟、文化、政治、安全等綜合考量，十分複雜。

    《CNN》報導，烏克蘭有大量猶太人口，以色列也有大量烏克蘭出生人口。烏克蘭提供以色列至少4成糧食進口，也是以國高科技產業外包工程重要樞紐。不過，以色列也有大量講俄語人口，從蘇聯解體至2000年代中期，至少有100萬移民抵達以色列。

    報導指出，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）定期保持聯繫，試圖促成雙邊談判。班奈特還打破安息日的規定，特地飛往莫斯科會面普廷，除了聚焦入侵烏克蘭，也觸及伊朗核協議的議題，表達反對恢復核協議。另外，以俄之間還牽涉到伊朗與敘利亞軍事問題，有安全與協調方面的疑慮。

    報導提到，因此，以色列雖有部分官員譴責俄羅斯入侵行動，並提供人道援助，但未承諾提供軍事設備。而俄烏開打前，以色列曾受託主持會談被拒，開打後澤倫斯基再度請求以色列調解，班奈特近日坦言，「我們將持續根據需要提供協助，即便機會不大仍會盡其所能去做」。

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