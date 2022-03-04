傻眼！只是在俄機前面揮「烏克蘭國旗」以色列男子慘遭停職

以色列一名在本古里安國際機場工作的男子，只是在俄羅斯飛機前揮舞「烏克蘭國旗」表達支持就慘遭停職。（圖擷取自@ItayBlumental推特）

2022/03/04 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵逾一週，許多民主國家，紛紛祭出經濟制裁與捐款等具體作為，聲援烏國。而稍早外媒的最新報導指出，有一名在以色列當地機場工作的員工，只是在俄羅斯飛機前揮舞「烏克蘭國旗」表達支持就慘遭停職。

據《以色列時報》引述以國公共廣播公司（Kan Public Broadcaster）報導，一位任職於以色列特拉維夫（Tel Aviv）市的本古里安國際機場（Ben Gurion airport）的工作人員，為了表達自己支持烏克蘭的態度，便拿著「藍黃相間」的烏國國旗，在跑道附近的俄機前揮舞。

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畫面可見，男子手持大面烏克蘭國旗揮動時，機場內的風不小，因此大塊旗面布料迎風擺動，身旁也有同事，拿起手機紀錄，影片尾聲時，更有另一位男性工作人員，直接走向揮舞國旗的男子，似乎是想和對方談話。

據報導，揮舞烏克蘭國旗的工作人員，已遭到航空公司停職，而事發的確切時間，則尚未確認。

בנתיים בנתב"ג pic.twitter.com/d83WU8om2E — איתי בלומנטל Itay Blumental （@ItayBlumental） March 4, 2022

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