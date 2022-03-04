為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傻眼！只是在俄機前面揮「烏克蘭國旗」以色列男子慘遭停職

    以色列一名在本古里安國際機場工作的男子，只是在俄羅斯飛機前揮舞「烏克蘭國旗」表達支持就慘遭停職。（圖擷取自@ItayBlumental推特）

    以色列一名在本古里安國際機場工作的男子，只是在俄羅斯飛機前揮舞「烏克蘭國旗」表達支持就慘遭停職。（圖擷取自@ItayBlumental推特）

    2022/03/04 17:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵逾一週，許多民主國家，紛紛祭出經濟制裁與捐款等具體作為，聲援烏國。而稍早外媒的最新報導指出，有一名在以色列當地機場工作的員工，只是在俄羅斯飛機前揮舞「烏克蘭國旗」表達支持就慘遭停職。

    《以色列時報》引述以國公共廣播公司（Kan Public Broadcaster）報導，一位任職於以色列特拉維夫（Tel Aviv）市的本古里安國際機場（Ben Gurion airport）的工作人員，為了表達自己支持烏克蘭的態度，便拿著「藍黃相間」的烏國國旗，在跑道附近的俄機前揮舞。

    畫面可見，男子手持大面烏克蘭國旗揮動時，機場內的風不小，因此大塊旗面布料迎風擺動，身旁也有同事，拿起手機紀錄，影片尾聲時，更有另一位男性工作人員，直接走向揮舞國旗的男子，似乎是想和對方談話。

    據報導，揮舞烏克蘭國旗的工作人員，已遭到航空公司停職，而事發的確切時間，則尚未確認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    2022/03/04 14:04

    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    烏克蘭核電廠外圍被攻擊 美國啟動核事件應對小組
    2022/03/04 13:42

    烏克蘭核電廠外圍被攻擊 美國啟動核事件應對小組

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    俄烏達共識 何謂人道走廊一次看
    2022/03/04 13:32

    俄烏達共識 何謂人道走廊一次看
    英雄不只一個！烏克蘭第一夫人奧琳娜隨夫留守境內 振奮國民士氣
    2022/03/04 13:22

    英雄不只一個！烏克蘭第一夫人奧琳娜隨夫留守境內 振奮國民士氣

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    「歐洲最大核電廠」起火 拜登急致電澤倫斯基
    2022/03/04 10:47

    「歐洲最大核電廠」起火 拜登急致電澤倫斯基
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播