謠言終結站》馬立波醫院沒被炸、孕婦都是演員？ 傳言錯誤！

近日網傳3張孕婦照片，並宣稱「烏克蘭媒體指責俄軍轟炸婦產醫院，結果有網友發現孕婦是演員」。台灣事實查核中心指出，傳言照片是由《美聯社》記者所拍攝，網傳照片內的孕婦並非演員。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2022/03/12 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳3張孕婦照片，並宣稱「烏克蘭媒體指責俄軍轟炸婦產醫院，結果有網友發現孕婦是演員」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，國際主流媒體在3月9日皆有報導俄羅斯炸彈攻擊烏克蘭馬立波一家婦產醫院，傳言照片是由《美聯社》記者所拍攝，網傳照片內的孕婦並非演員。

台灣事實查核中心12日發布報告指出，網傳3張照片分別為「走下樓梯的孕婦」、「擔架上的孕婦」及「裹著毛毯的女子」，透過圖片反搜找到前2張照片是《美聯社》攝影記者馬洛萊特卡（Evgeniy Maloletka）所拍攝，最後1張則是由《美聯社》攝影記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）所拍攝。

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報告指出，馬洛萊特卡和切爾諾夫的IG也標註照片拍攝地點是在馬立波，以及留言「俄羅斯空襲了馬立波婦產醫院」，因此可知，3張照片都拍攝於於今年3月9日的烏克蘭馬立波婦產醫院。

網傳宣稱「同一名孕婦出現在婦產醫院旁拍攝的三個不同場景，她一會兒走下樓梯，一會兒站在街上，驚恐地直視鏡頭，一會兒又扮演擔架上的受害者」。查核中心指出，透過衣著、髮色與臉孔比對，「走下樓梯的孕婦」和「裹著毛毯的女子」屬同一名孕婦，且她是一名在馬立波的美妝網紅，也確實已經懷孕，當時是俄羅斯空襲醫院後的倖存者，目前已平安生產；而「擔架上的孕婦」屬另一名孕婦，因此傳言稱「孕婦為演員」為錯誤訊息。

傳言也宣稱「遭轟炸的婦產醫院不可能會有孕婦，因為該醫院早就被右翼極端主義組織亞速營的武裝分子佔領」。查核中心表示，國際主流媒體在3月9日皆有報導俄羅斯炸彈攻擊烏克蘭馬立波一家婦產醫院，該醫院的臉書專頁在3月2日還有對外徵募油料以維持運作，並非如傳言所稱已經被佔領或沒有在運作。

因此，綜合以上可知，傳言「孕婦是演員」、「遭轟炸的婦產醫院不可能會有孕婦」和「醫院早就被武裝分子佔領」為「錯誤」訊息。

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