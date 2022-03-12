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    史學家弗格森：靠制裁讓俄國停戰是戰略大錯

    弗格森認為，依賴制裁無法阻止俄國的戰爭機器。（彭博）

    弗格森認為，依賴制裁無法阻止俄國的戰爭機器。（彭博）

    2022/03/12 17:28

    〔編譯魏國金／台北報導〕知名歷史學家、史丹佛大學胡佛研究所資深研究員弗格森（Niall Ferguson）指出，依賴制裁，坐等俄國的戰爭機器停止的戰略恐是「可怕錯誤」，他補充，儘管制裁確實傷害俄國，「但這對普廷無關緊要，因為他將能取得勝利，對我而言，這是夢魘景象」。

    弗格森11日接受CNBC「Squawk Box Asia」節目訪問說，依賴制裁是「高風險的戰略」，因為烏克蘭的抵禦無法堅守長久，而西方的制裁無法及時讓俄國住手。

    他說，對於烏克蘭，美國正依賴制裁與遲來許久的武器交付，但他憂心烏克蘭戰士恐無法長期堅守陣地，儘管俄國人的傷亡持續高於預期，但他們「穩定挺進」。

    他表示，「認為（制裁）將拖延（俄國），而美國可以坐等經濟制裁發揮效用的假設可能是重大錯誤」；「制裁的作用不足以快到阻止俄羅斯在烏克蘭獲勝，我認為這是關鍵問題」。

    報導指出，美國與其盟友對俄國入侵烏克蘭已實施廣泛制裁，但似乎癱瘓莫斯科的制裁正與俄軍的推進賽跑，弗格森說，「不保證烏克蘭能堅守抵禦，我擔心的是烏克蘭持續傳出壞消息，烏克蘭的防衛崩潰」。

    他補充，「我們可以坐在那兒說，制裁已確實傷害俄羅斯，但這對普廷無關緊要，因為他將能取得勝利」，他說，美國在不將衝突升級成北約與俄羅斯的全面戰爭之下，應協助支撐烏克蘭的防衛。

    他也說，美國因依賴制裁，正「錯失機會」。他認為，如果基輔願意接受中立，且不加入北約，烏克蘭與俄羅斯之間是能達成協議的。他提及，美國前國務卿季辛吉2014年提出烏克蘭成為中立國家，而非試圖加入北約的觀點，他說，「顯然澤倫斯基總統對此想法抱持開放，這是烏克蘭立場的重大轉變，以試圖拯救國家免於進一步的摧毀」。

    弗格森說，為了避免烏克蘭繼續流血與摧毀，和平是「迫切需要的」，而俄國現在似乎計畫毀滅烏克蘭，「其目的是防止烏克蘭成為走向西方，無論是北約或歐盟的成功民主國家，你可以透過摧毀烏克蘭的基礎設施，將其變為冒著煙的成堆廢墟來達成此目的，不幸的是，每過去一天就讓普廷從事更多這樣的行為」。

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