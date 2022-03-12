點名華碩退出俄羅斯 烏克蘭副總理：科技是為和平非戰爭

烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫。（路透）

2022/03/12 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第17天，多家企業也宣布退出俄羅斯的商業活動。烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前在推特點名華碩，期盼其退出俄羅斯，他也公開寫給華碩董事長施崇棠的信，內容提到「科技是為了和平而非戰爭」。華碩對此不願回應。

費奧多羅夫近日僅靠一支手機成功號召各國科技巨頭、駭客一同對抗俄羅斯，被稱為「烏克蘭版的唐鳳」。他10日在推特點名華碩公司，並指出，俄羅斯持續用坦克和飛彈扼殺和平的烏克蘭人民，「俄羅斯人沒有道德權力去使用你（華碩）精湛的技術！科技是為了和平而非戰爭」。

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費奧多羅夫也貼出寫給華碩董事長施崇棠的一封信，內容呼籲華碩公司「終止任何與俄羅斯的關係，並停止在俄國的商業行為，直到俄羅斯不再侵略烏克蘭、公平秩序再度恢復」。

對此，華碩不予回應。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war! — Mykhailo Fedorov （@FedorovMykhailo） March 10, 2022

華碩電腦董事長施崇棠。（資料照）

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