點名華碩退出俄羅斯 烏克蘭副總理：科技是為和平非戰爭

2022/03/12 17:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第17天,多家企業也宣布退出俄羅斯的商業活動。烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫(Mykhailo Fedorov)日前在推特點名華碩,期盼其退出俄羅斯,他也公開寫給華碩董事長施崇棠的信,內容提到「科技是為了和平而非戰爭」。華碩對此不願回應。

費奧多羅夫近日僅靠一支手機成功號召各國科技巨頭、駭客一同對抗俄羅斯,被稱為「烏克蘭版的唐鳳」。他10日在推特點名華碩公司,並指出,俄羅斯持續用坦克和飛彈扼殺和平的烏克蘭人民,「俄羅斯人沒有道德權力去使用你(華碩)精湛的技術!科技是為了和平而非戰爭」。

費奧多羅夫也貼出寫給華碩董事長施崇棠的一封信,內容呼籲華碩公司「終止任何與俄羅斯的關係,並停止在俄國的商業行為,直到俄羅斯不再侵略烏克蘭、公平秩序再度恢復」。

對此,華碩不予回應。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war!