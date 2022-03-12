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    從俄烏學經驗！專家：中國為頭號威脅 美應備戰印太衝突

    在烏克蘭陷入戰火之際，美國並未鬆懈印太防務安全，甚至從本次俄烏衝突中吸取經驗，用於對抗在印太區域步步進逼的中國。（美聯社）

    在烏克蘭陷入戰火之際，美國並未鬆懈印太防務安全，甚至從本次俄烏衝突中吸取經驗，用於對抗在印太區域步步進逼的中國。（美聯社）

    2022/03/12 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美英11日發布聯合聲明，擴大在印太地區的結盟與合作，並重申維護台海和平穩定的重要性，有外媒指出，在烏克蘭陷入戰火之際，美國並未鬆懈印太防務安全，甚至從本次俄烏衝突中吸取經驗，用於對抗在印太區域步步進逼的中國。

    根據《美國之音》報導，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）正訪問東京，與日方討論美日同盟現代化與強化聯防能力，在訪日行前，瑞特納9日在美國眾院軍事委員會一場有關印太安全的聽證會上表示，印太地區仍是美國首要戰場，中國是步步進逼的挑戰，而台灣則面臨嚴峻情勢。

    分析認為，以上跡象顯示，在俄烏戰火延燒之際，美方不忘印太地區的戰略重要性，嚴防頭號威脅中國趁火打劫而試圖主宰印太。

    中國外交部長王毅近日也對印太局勢做出發言，指控美國的印太戰略其實就是「印太版北約」，值得注意的是中方以上說法，與俄羅斯總統普廷「反對北約東擴」的戰爭藉口存在本質上的高度相似。

    對此，澳洲智庫印太防務政策資深研究員錢納爾（Hayley Channer）受訪時表示，美國與地區盟友不應忽視印太地區爆發戰爭的可能性。

    錢納爾認為，以烏克蘭戰爭為例，美方應了解為常規戰爭爆發做好準備的重要性，「當我們專注於印太地區灰色地帶戰術、網路與貿易脅迫時，不該放鬆常規戰爭爆發的警惕之心」。

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