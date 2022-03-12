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    鳩佔鵲巢還口出誑言！俄軍：札波羅熱電廠屬於俄國原子能公司

    烏國核電營運公司「Energoatom」負責人柯廷（見圖）表示，俄軍向札波羅熱電廠內的烏國工作人員說，電廠現在是屬於俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的。（圖擷取自＠Петро Котін臉書）

    烏國核電營運公司「Energoatom」負責人柯廷（見圖）表示，俄軍向札波羅熱電廠內的烏國工作人員說，電廠現在是屬於俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的。（圖擷取自＠Петро Котін臉書）

    2022/03/12 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭的軍事行動已邁入第17天，近日更針對歐洲最大、位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的核能發電廠進行轟炸，隨後取得控制權。而稍早烏國核電營運公司「Energoatom」負責人也透露，俄方打算「完全掌控」札波羅熱電廠。

    據英媒《BBC》報導，烏克蘭國營核電營運公司「Energoatom」負責人柯廷（Petro Kotin）稍早表示，俄軍向札波羅熱電廠內的烏國工作人員說，電廠現在是屬於俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的。

    柯廷接受電視媒體訪問時說，包含2名高階工程師在內的10位俄國原子能公司官員，試圖進入札波羅熱電廠，並取得控制權，但沒能成功。

    柯廷補充，約有500名持有自動武器（Automatic Weapon）的俄軍，駐紮於札波羅熱電廠的土地上，烏國電廠員工，目前處於非常糟糕的心理狀態。

    柯廷11日曾透露，烏國境內車諾比核電廠（Chernobyl nuclear plant）的放射性物質仍安全存放於倉庫中，但警告該電廠仍無法和國際原子能總署（IAEA）的監控系統取得聯繫。

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