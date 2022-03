烏克蘭逾250萬難民出逃 境內還有200萬人流離失所

2022/03/11 23:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,導致許多烏克蘭人流離失所。聯合國難民署(UNHCR)今天(11日)表示,目前烏克蘭已有超過250萬人出逃他國,而在烏克蘭境內也有大約200萬人無家可歸。

聯合國難民署高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)今天在推特(Twitter)發文指出,「不幸的是,烏克蘭難民數量已經在今天達到250萬人」,「我們估計,在烏克蘭境內也有約200萬人無家可歸」。聯合國難民署官方推特也轉發了葛蘭第的這則推文。

根據聯合國難民署統計資料,逃離烏克蘭的250萬名難民中,大約有152萬人逃至波蘭、22萬人逃至匈牙利、17萬人逃至斯洛伐克、10萬人逃至俄羅斯、10萬人逃至摩爾多瓦、8萬人逃至羅馬尼亞,另有超過28萬人分別前往其他歐洲國家。

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war.