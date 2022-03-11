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    烏克蘭逾250萬難民出逃 境內還有200萬人流離失所

    聯合國難民署表示，目前出逃他國的烏克蘭難民已超過250萬人。圖為德國柏林1處烏克蘭難民中心裡的孩童。（法新社）

    聯合國難民署表示，目前出逃他國的烏克蘭難民已超過250萬人。圖為德國柏林1處烏克蘭難民中心裡的孩童。（法新社）

    2022/03/11 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，導致許多烏克蘭人流離失所。聯合國難民署（UNHCR）今天（11日）表示，目前烏克蘭已有超過250萬人出逃他國，而在烏克蘭境內也有大約200萬人無家可歸。

    聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天在推特（Twitter）發文指出，「不幸的是，烏克蘭難民數量已經在今天達到250萬人」，「我們估計，在烏克蘭境內也有約200萬人無家可歸」。聯合國難民署官方推特也轉發了葛蘭第的這則推文。

    根據聯合國難民署統計資料，逃離烏克蘭的250萬名難民中，大約有152萬人逃至波蘭、22萬人逃至匈牙利、17萬人逃至斯洛伐克、10萬人逃至俄羅斯、10萬人逃至摩爾多瓦、8萬人逃至羅馬尼亞，另有超過28萬人分別前往其他歐洲國家。

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