烏克蘭逾250萬難民出逃 境內還有200萬人流離失所

聯合國難民署表示，目前出逃他國的烏克蘭難民已超過250萬人。圖為德國柏林1處烏克蘭難民中心裡的孩童。（法新社）

2022/03/11 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，導致許多烏克蘭人流離失所。聯合國難民署（UNHCR）今天（11日）表示，目前烏克蘭已有超過250萬人出逃他國，而在烏克蘭境內也有大約200萬人無家可歸。

聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天在推特（Twitter）發文指出，「不幸的是，烏克蘭難民數量已經在今天達到250萬人」，「我們估計，在烏克蘭境內也有約200萬人無家可歸」。聯合國難民署官方推特也轉發了葛蘭第的這則推文。

請繼續往下閱讀...

根據聯合國難民署統計資料，逃離烏克蘭的250萬名難民中，大約有152萬人逃至波蘭、22萬人逃至匈牙利、17萬人逃至斯洛伐克、10萬人逃至俄羅斯、10萬人逃至摩爾多瓦、8萬人逃至羅馬尼亞，另有超過28萬人分別前往其他歐洲國家。

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war. — Filippo Grandi （@FilippoGrandi） March 11, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法