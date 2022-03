臉書、IG放寬言論規範！允許東歐用戶對普亭發布死亡威脅

2022/03/11 19:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭,造成全球情勢緊張、各國反彈聲浪,社群龍頭Meta日前鬆綁臉書(Facebook)、IG的言論規定,允許特定國家用戶發表「俄羅斯入侵者『去死』」的言論,並允許對俄羅斯、白俄羅斯總統發布死亡威脅。

根據《路透》報導,為抵制俄國的暴力入侵,Meta暫時修改旗下臉書、IG的言論限制,允許特定國家發表對俄羅斯的仇恨言論,並同意對俄國總統普廷、白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)發布死亡威脅,但內容不可涉及俄羅斯平民。

據報導,文章除表明殺害總統的確切地點或方法外,都將不會受到審查限制。Meta發言人奧斯本(Joe Osborne)表示,「由於俄羅斯入侵烏克蘭,我們將暫時允許通常會違反我們規則的政治表達方式,如暴力言論、俄羅斯入侵者去死等。不過,我們仍不同意對俄羅斯平民發出暴力的呼籲評論。」

據悉,這項暫時性政策將適用於亞美尼亞、亞塞拜然、愛沙尼亞、喬治亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克及烏克蘭等國。

不過,俄羅斯也採取反制措施,於上週宣布境內禁止使用臉書、推特等社群媒體,抵制Meta的「特殊行動」。

