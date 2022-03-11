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    臉書、IG放寬言論規範！允許東歐用戶對普亭發布死亡威脅

    社群龍頭Meta暫時放寬旗下臉書、IG的言論規範，允許特定國家用戶對俄國總統普廷、白俄總統盧卡申科發布死亡威脅。（美聯社）

    社群龍頭Meta暫時放寬旗下臉書、IG的言論規範，允許特定國家用戶對俄國總統普廷、白俄總統盧卡申科發布死亡威脅。（美聯社）

    2022/03/11 19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭，造成全球情勢緊張、各國反彈聲浪，社群龍頭Meta日前鬆綁臉書（Facebook）、IG的言論規定，允許特定國家用戶發表「俄羅斯入侵者『去死』」的言論，並允許對俄羅斯、白俄羅斯總統發布死亡威脅。

    根據《路透》報導，為抵制俄國的暴力入侵，Meta暫時修改旗下臉書、IG的言論限制，允許特定國家發表對俄羅斯的仇恨言論，並同意對俄國總統普廷、白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）發布死亡威脅，但內容不可涉及俄羅斯平民。

    據報導，文章除表明殺害總統的確切地點或方法外，都將不會受到審查限制。Meta發言人奧斯本（Joe Osborne）表示，「由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們將暫時允許通常會違反我們規則的政治表達方式，如暴力言論、俄羅斯入侵者去死等。不過，我們仍不同意對俄羅斯平民發出暴力的呼籲評論。」

    據悉，這項暫時性政策將適用於亞美尼亞、亞塞拜然、愛沙尼亞、喬治亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克及烏克蘭等國。

    不過，俄羅斯也採取反制措施，於上週宣布境內禁止使用臉書、推特等社群媒體，抵制Meta的「特殊行動」。

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