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    南韓邊境鬆綁！完整接種疫苗旅客 3/21起入境免隔離

    南韓中央災難安全對策本部今稱，21日起完整接種疫苗者入境旅客，無需進行居家隔離。（彭博）

    南韓中央災難安全對策本部今稱，21日起完整接種疫苗者入境旅客，無需進行居家隔離。（彭博）

    2022/03/11 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖持續延燒，但也即將抵達高峰，當局開始放寬邊境政策，慢慢走向開放，南韓中央災難安全對策本部今（11）日宣布，21日起完整接種疫苗者入境旅客，無需進行居家隔離。

    根據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增28萬2987例確診，本土病例佔28萬288例，另增229人死亡，總病例數來到582萬2626例，現有重症患者也持續增加，來到1116例。

    南韓疫情已走向高峰，但增加速度也有所減緩，國務總理金富謙說，今起10天左右將迎來最高數字，最多單日可能新增37萬例。

    隨著疫情走向，南韓中央災難安全對策本部也決定放寬邊境防疫政策，11日表示若完整接種疫苗並登記接種史，21日起入境免居家隔離；而4月開始，入境人士也可使用交通工具。

    「完整接種疫苗」意指完成兩劑接種後14日以上、未達180日，以及完成三劑疫苗接種者。接種史部分，境內完成疫苗接種會自動登記，海外完成者則須自行提交證明文件。

    至於其中疫苗廠牌是否包含我國施打的疫苗，中央流行疫情指揮中心今表示，還待進一步詢問。

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