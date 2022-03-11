普廷政治野心害人害己！在美俄羅斯人遭激進份子騷擾恐嚇

有幾間在美國的俄羅斯餐廳被激進份子破壞。圖為俄羅斯之家。（翻攝Russia House粉專）

2022/03/11 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷對烏克蘭發起軍事入侵，政治野心害人也害己，不僅讓許多烏克蘭家庭破碎，也害俄羅斯國民蒙受制裁，旅外國民更是因此遭騷擾、恐嚇；例如美國華盛頓特區有俄羅斯餐酒館遭破壞，紐約有一名俄羅斯餐廳老闆接到騷擾恐嚇電話，部分受害者已向警方報案。

根據《CNN》報導，部分俄羅斯人在美生活，卻因為普廷發起烏克蘭軍事入侵行為而遭受波及；在華盛頓特區，一間名叫「俄羅斯之家（Russia House）」的俄羅斯餐酒館在2月25至27日間遭人破壞，損毀5扇窗戶與1扇門，激進份子還在建物上貼了歧視性標誌。餐廳老闆已經報警處理，警方正在調查這起破壞行為是否涉及偏見與仇恨，這間餐廳的粉專如今顯示暫時歇業。

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紐約曼哈頓一間俄羅斯餐廳老闆也遭受騷擾；老闆叫莎茨（Vlada Von Shats），來自俄羅斯，丈夫則是烏克蘭人，俄羅斯入侵烏克蘭後，他們的餐廳也遭人破壞，莎茨還接到騷擾電話，其中一通電話，對方叫她「去死」，而另一通來電者則稱他們是納粹和法西斯份子。

莎茨表示他們有猶太血統，卻被人稱作納粹「真的非常荒謬」，她也強調自己和丈夫都反對俄羅斯入侵烏克蘭，「我們不支持普廷」，不過莎茨並未報警。

聖地亞哥也有俄羅斯餐廳在戰事爆發以後收到威脅，老闆加扎里安（Ike Gazaryan）接到一通來電，對方揚言要炸毀他的餐廳，作為對俄羅斯侵烏的「回報」，還有一通電話打來痛罵，表示「你們殺了我叔叔和我家人，你們這些令人噁心的俄羅斯人」。

但事實上，加扎里安是亞美尼亞人，他的員工則多數是烏克蘭人；儘管受到威脅，加扎里安並沒有幫餐廳改名的打算，「這間餐廳會一直在這裡，而在美的俄羅斯人確實都支持烏克蘭，也支持烏克蘭人民」。

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