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    打擊假訊息 日本防衛省擬設全球戰略情報官

    2022/03/11 00:39

    〔中央社〕日本為了因應外國勢力在社群網站散播假訊息，誘導輿論及製造混亂，防衛省計畫2022年度（2022年4月起的財會年度）設立「全球戰略情報官」一職。

    俄羅斯上個月24日入侵烏克蘭之後，為了合理化這項侵略，把烏克蘭政府宣傳為「新納粹集團」，俄羅斯駐日大使館還在網路多次聲稱「日本支持烏克蘭是在支持納粹政權」、「日本不到100年之間兩度挺納粹政權。」

    日本認為，外國勢力以誘導他國輿論和干涉選舉為目的，在社群網路上散播假訊息，想促使他國輿論有利於己方，或者削弱他國軍事組織士氣。有可能在他國舉行選舉之際，有外國勢力發佈假訊息中傷對自己國家不利的候選人，以助對自己國家有利的候選人當選。

    為此，日本防衛省考慮2022年度新設「全球戰略情報官」一職，這將設於負責蒐集各國情報的防衛政策局調查課內。

    日媒報導，俄羅斯2014年吞併烏克蘭南部的克里米亞半島之際，曾散播「克里米亞在歷史上是俄羅斯的一部分」、「當地民眾要求加入俄羅斯」等假訊息。之後，日本防衛省對假訊息戰的威脅展開調查，認為有必要提高對實際狀況、背景、參與組織等的分析能力。

    日本國際問題研究所研究員桑原響子指出，日本雖然因語言等壁壘，不易受到來自外國的假訊息的攻擊，但不能對假訊息的威脅採事不關己的態度，有必要盡快採取因應對策。（編輯：楊昭彥）1110311

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