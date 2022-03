俄羅斯戰車團上校指揮官遭擊殺 曾獲普廷親頒勇氣勳章

2022/03/10 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰事進入第15天,如今烏克蘭又傳捷報,俄羅斯戰車團指揮官扎哈羅夫(Andrei Zakharov)上校被擊殺,他於2016年曾獲俄羅斯總統普廷親自頒發勇氣勳章。

綜合外媒報導,3月10日時,俄羅斯戰車團指揮官扎哈羅夫在基輔羅伐利地區被烏克蘭武裝部隊擊斃。另外,在與烏克蘭軍隊的交火中,俄軍第6、239戰車團的部隊受到慘動損失,後撤到防禦陣地。

2016年時,扎哈羅夫曾獲普廷親頒勇氣勳章,當時他的軍階還是少校。扎哈羅夫陣亡的消息讓許多烏克蘭網友感到相當振奮,「做得好!讚揚我們的防守者!」、「榮耀歸烏克蘭!」、「下地獄去吧,侵略者。」

