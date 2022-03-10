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    停火還開轟！ 婦幼醫院3死 開戰以來馬立波至少1170平民殞命

    烏克蘭總統澤倫斯基昨（9）日指出，馬立波婦幼醫院在本次空襲中，共有3人身亡，其中包含1名孩童。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基昨（9）日指出，馬立波婦幼醫院在本次空襲中，共有3人身亡，其中包含1名孩童。（美聯社）

    2022/03/10 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄雙方在週三協議停火12小時，讓平民通過人道走廊安全撤離，但卻又傳出俄羅斯持續對馬立波（Mariupol）發動攻襲，馬立波婦幼醫院也遭受波及，成為一片廢墟。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨（9）日指出，馬立波婦幼醫院在本次空襲中，共有3人身亡，其中包含1名孩童。

    綜合外媒報導，馬立波已被俄軍包圍數日，儘管雙方協議在9日停火12小時，以讓平民先撤離，但俄羅斯軍隊仍多次空襲當地，甚至炸毀一間婦幼醫院。

    澤倫斯基昨日在演說影片中指出，俄羅斯空襲馬立波婦幼醫院造成3人死亡，其中包含1位兒童，「俄羅斯像往常一樣，自信滿滿的在說謊」，他們宣稱「醫院裡沒有半個病人」，但這並非事實。澤倫斯基說：「人們被困在醫院的廢墟裡面」，並指控，「俄羅斯此次攻擊是戰爭罪」。

    當地官員則說：「大約有17人受傷，包括醫院的醫護人員和病人」。

    馬立波副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）向《BBC》表示，自俄羅斯開始轟炸以來，馬立波至少有1170位平民被殺，「我們不明白，在現今社會怎麼會去炸毀一間兒童醫院，大家都無法相信這是真的」。

    俄羅斯則堅持，它並沒有將烏克蘭的民用基礎設施作為攻擊目標。

    烏克蘭總統澤倫斯基昨（9）日指出，馬立波婦幼醫院在本次空擊中，共有3人身亡，其中包含1名孩童。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基昨（9）日指出，馬立波婦幼醫院在本次空擊中，共有3人身亡，其中包含1名孩童。（美聯社）

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