開戰後最高層級官員談判！英媒：俄烏外長土耳其面對面會談
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左1）與烏克蘭外交部長（右1）在土耳其外交部長卡夫索格魯（左4）擔任中間人的狀況下，於2022年安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum）上，進行面對面會談。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已邁入第15日，根據稍早外媒最新報導，俄烏兩國外長皆已抵達土耳其，並已於當地時間10日上午會面，這也是兩國自開戰後最高層級的政府官員談判。
據英媒《天空新聞》最新報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已於土耳其時間10日上午於安塔利亞市（Antalya）會面。
請繼續往下閱讀...
報導指出，這象徵俄烏雙方新一輪談判的開始，也是自開戰以來，兩國政府官員最高層級的談判。
報導提到，俄烏外長的會面是由土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）所提出，盼能在他擔任中間人介入調停下，讓俄烏戰火停歇。
另據《路透》報導，烏克蘭外長庫列巴9日透過影片表示，他們對解放烏國領土、停火及解決人道主義問題三件事感興趣，但他對談判的期望值很低。
俄國則透露已準備好與烏克蘭談判，但要求烏國應保持中立，並放棄加入北約（NATO）的想法，才願意停止軍事行動。
???? Bisedime Ukrainë-Rusi në Turqi— Radio Evropa e Lirë （@evropaelire） March 10, 2022
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, është takuar me homologun e tij ukrainas, Dmytro Kuleba, në Turqi, të enjten. Takimi vjen pas dy javësh luftime në Ukrainë. Takimi u ndërmjetësuar nga kryediplomati turk.
???? https://t.co/xqZrgCQlBg pic.twitter.com/2MEykpVday