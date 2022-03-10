開戰後最高層級官員談判！英媒：俄烏外長土耳其面對面會談

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左1）與烏克蘭外交部長（右1）在土耳其外交部長卡夫索格魯（左4）擔任中間人的狀況下，於2022年安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum）上，進行面對面會談。（歐新社）

2022/03/10 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已邁入第15日，根據稍早外媒最新報導，俄烏兩國外長皆已抵達土耳其，並已於當地時間10日上午會面，這也是兩國自開戰後最高層級的政府官員談判。

據英媒《天空新聞》最新報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已於土耳其時間10日上午於安塔利亞市（Antalya）會面。

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報導指出，這象徵俄烏雙方新一輪談判的開始，也是自開戰以來，兩國政府官員最高層級的談判。

報導提到，俄烏外長的會面是由土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）所提出，盼能在他擔任中間人介入調停下，讓俄烏戰火停歇。

另據《路透》報導，烏克蘭外長庫列巴9日透過影片表示，他們對解放烏國領土、停火及解決人道主義問題三件事感興趣，但他對談判的期望值很低。

俄國則透露已準備好與烏克蘭談判，但要求烏國應保持中立，並放棄加入北約（NATO）的想法，才願意停止軍事行動。

???? Bisedime Ukrainë-Rusi në Turqi



Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, është takuar me homologun e tij ukrainas, Dmytro Kuleba, në Turqi, të enjten. Takimi vjen pas dy javësh luftime në Ukrainë. Takimi u ndërmjetësuar nga kryediplomati turk.



???? https://t.co/xqZrgCQlBg pic.twitter.com/2MEykpVday — Radio Evropa e Lirë （@evropaelire） March 10, 2022

土耳其外交部長卡夫索格魯（右）陪同烏克蘭外交部長庫列巴（左）前往談判場地。（歐新社）

土耳其外交部長卡夫索格魯（右）歡迎俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）。（法新社）

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