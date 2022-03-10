川普空中驚魂！專機引擎故障 緊急迫降紐奧良

美國媒體報導，美國前總統川普（Donald Trump）5日搭乘專機返回佛羅里達州途中，由於飛機引擎故障，緊急降落紐奧良機場。（法新社資料照）

2022/03/10 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，美國前總統川普（Donald Trump）5日在紐奧良出席共和黨全國委員會（RNC）的捐款者晚宴後，搭乘專機返回佛羅里達州途中，由於飛機引擎故障，緊急降落紐奧良機場。

美國政治新聞媒體《政客》（Politico）9日報導，據2位知情人士透露，這架飛機起飛20至30分鐘後，其中1個引擎發生故障，駕駛決定折返紐奧良機場。川普的專機從紐奧良起飛，預計飛往佛州住所海湖莊園（Mar-a-Lago）。

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根據機師與塔台人員對話錄音顯示，此次降落屬於「緊急狀況」，但1位熟悉此事的消息人士否認這項說法。飛機降落後，共和黨全國委員會隨即聯絡1名捐贈者，找到另一架飛機，川普約在6日凌晨回到佛州。

在此之前，川普5日在紐奧良的四季酒店向捐款者發表演說，根據演講錄音，他開玩笑談論美國如何應對俄烏戰局，提出美軍應該把F-22「猛禽」匿蹤戰機掛上中國五星旗，去對俄羅斯進行轟炸，「然後再跟俄羅斯說『不是美國做的，是中國人做的』，而我們（美國）只要隔岸觀火看中俄大戰就好」。

川普還表示，他正在考慮2024年復出競選總統。

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