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    川普再戰2024？ 美保守派年會民調輾壓群雄 仍是共和黨共主

    川普2月26日在「保守政治行動會議」（CPAC）發表壓軸演說。（路透）

    川普2月26日在「保守政治行動會議」（CPAC）發表壓軸演說。（路透）

    2022/02/28 17:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普再戰2024的跡象越來越明顯，27日在佛羅里達州奧蘭多閉幕的「保守政治行動會議」（CPAC）發布著名的「稻草民調」（straw poll），即與會者的意向性投票，97%肯定川普任內表現，在總統提名方面，川普得到59%的支持率，超過去年同期CPAC中得到的55%，顯示川普仍是共和黨共主，其他人暫無攖鋒之力。

    獲得第2名的是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），他的28%的得票和去年同期的21%也有大幅成長，顯然這2人已經成為保守派和共和黨的領跑者，遙遙領先共和黨內其他19位可能的挑戰者，這些人的支持率均未超過2%。

    在2574名受訪者中，97%的人表示他們對川普在總統任內的表現感到滿意，99%的人反對現任總統拜登的作為。

    假設川普不參選，61%的受訪者說他們會在總統大選共和黨初選中支持迪尚特，其支持率遠遠超過前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.），這2人支持率均為6%。

    「稻草民調」從1976年開始，在每年的CPAC年會中舉行，是與會全體成員的一個民調，也被各界認為是共和黨核心的保守派群眾意見的風向指標。

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