澤連斯基：近3萬5000人通過人道走廊獲救

烏克蘭總統澤倫斯基公布，透過9日建立的人道走廊，總共有近3萬5000人獲救。（歐新社）

2022/03/10 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭屠殺平民，烏克蘭極力爭取下終於建立6條人道走廊，供平民撤離；烏克蘭總統澤倫斯基公布，透過9日建立的人道走廊，總共有近3萬5000人獲救。

烏克蘭軍方與俄軍約定停火12小時讓平民撤離，並開放「安赫德（Energodar）－札波羅熱（Zaporizhzhia）」、「蘇梅（Sumy）－波塔瓦（Poltava）」、「馬立波（Mariupol）－札波羅熱」、「伏爾諾華卡（Volnovakha）－波克羅夫斯克（Pokrovsk）」、「伊久姆（Izium）－洛佐瓦（Lozova）」、「沃爾澤利（Vorzel）、布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、博羅江卡（Borodyanka）、戈斯托梅利（Gostomel）－基輔（Kyiv）」等6條路線作為人道走廊。

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根據《CNN》報導，澤倫斯基表示，烏克蘭在9日已經安排了3條人道走廊，分別為蘇梅、安赫德與基輔等路線，總共有近3萬5000人通過9日建立的人道走廊獲救，10日將繼續努力完成其餘3條人道走廊的安排工作。

澤倫斯基指出，「我們正在祈禱能夠把人們從馬立波、伊久姆、伏爾諾華卡等地疏散到自由的烏克蘭安全區」，也相信烏克蘭人會協助這些需要幫助的人；不過澤倫斯基也坦言，雖然有些路線成功讓平民撤離，但有些路線不得不放棄。

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