俄侵烏無停火跡象 美商務部長︰制裁行動「無限期」

美國商務部長雷蒙多在9日強調，美國與盟國對俄羅斯的出口制裁行動「無限期」。（法新社）

2022/03/10 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國抨擊並發起一系列制裁行動，美國8日再加強制裁力道，宣布即起禁止從俄羅斯進口石油、天然氣、煤炭等，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）則在9日強調，美國與盟國對俄羅斯的出口制裁行動「無限期」。

根據《CNN》報導，雷蒙多表示，美國及盟國都參與長期制裁行動中，「只要執行（制裁）的必要存在」，拜登政府就已準備好堅持實施這些旨在造成俄羅斯經濟面痛苦的措施；「這些制裁是無限期的」，雷蒙多強調，「美國已準備好獲勝，我們的盟國也是」。

請繼續往下閱讀...

雷蒙多也警告，任何不遵守美國對俄出口限制的國家都將付出沉重代價，這也包括中國；至於所謂「沉重代價」具體內容，雷蒙多舉例，美國當局已準備好斬斷中國在製造半導體而言必備的美歐設備與軟體供應。她強調，「我們將起訴任何違反規定的公司，無論它們在中國或其他地方。我們期望中國不會違反規定，如果他們違反規定，就會招致後果」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9日表示，美國政府觀察到，中國「在很大程度上遵守目前已實施的制裁措施」，不過她也作出類似警告，如果有任何國家試圖逃避或找變通方法迴避美國的經濟制裁，就會承受違反規定的後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法