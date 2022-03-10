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    俄侵烏邁入第15天！夜間衛星照揭戰爭暗黑慘況

    德國科學家奇莫特指出，烏克蘭2月初晚間的衛星照（左）仍保有許多光點；但到了3月初所捕捉的照片（右），烏國上空已經變成一片漆黑。（圖擷取自@JChimotScience官方推特）

    德國科學家奇莫特指出，烏克蘭2月初晚間的衛星照（左）仍保有許多光點；但到了3月初所捕捉的照片（右），烏國上空已經變成一片漆黑。（圖擷取自@JChimotScience官方推特）

    2022/03/10 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷自2月24日宣布對烏東頓巴斯（Donbass）地區進行「特殊軍事行動」已15天過去，迄今至少導致超過150萬名難民流離失所。德國科學家透過美國航太總署（NASA）的衛星照，清楚攝下戰爭爆發後，烏國上空漆黑一片的狀況。

    據外媒《Indy100》報導，今年1月24日，約有超過10萬名俄軍駐紮在俄烏邊境，而當俄國總統普廷宣布承認烏東頓巴斯地區的盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）共和國獨立後，烏俄兩國緊張情勢加劇。

    報導指出，2月24日，俄國總統普廷宣布對烏東頓巴斯進行「特殊軍事行動」，全面入侵烏國，粗估至少已釀成1207名平民死傷，其中包含406人死亡，但聯合國人權辦事處（U.N. human rights office）則警告，確切死傷數字恐怕更高。

    目前任職於歐洲氣象衛星開發組織（EUMETSAT）的德國科學家奇莫特（Julien Chimot）透過推特指出，他使用NASA的「EOSDIS Worldview」服務，捕捉下烏克蘭開戰前後的「夜間衛星照」，只見2月初烏國上空仍存在許多光點，但到了3月初，烏國上空卻是一片漆黑。

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