俄侵烏邁入第15天！夜間衛星照揭戰爭暗黑慘況

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷自2月24日宣布對烏東頓巴斯(Donbass)地區進行「特殊軍事行動」已15天過去,迄今至少導致超過150萬名難民流離失所。德國科學家透過美國航太總署(NASA)的衛星照,清楚攝下戰爭爆發後,烏國上空漆黑一片的狀況。

據外媒《Indy100》報導,今年1月24日,約有超過10萬名俄軍駐紮在俄烏邊境,而當俄國總統普廷宣布承認烏東頓巴斯地區的盧甘斯克(Luhansk)及頓內茨克(Donetsk)共和國獨立後,烏俄兩國緊張情勢加劇。

報導指出,2月24日,俄國總統普廷宣布對烏東頓巴斯進行「特殊軍事行動」,全面入侵烏國,粗估至少已釀成1207名平民死傷,其中包含406人死亡,但聯合國人權辦事處(U.N. human rights office)則警告,確切死傷數字恐怕更高。

目前任職於歐洲氣象衛星開發組織(EUMETSAT)的德國科學家奇莫特(Julien Chimot)透過推特指出,他使用NASA的「EOSDIS Worldview」服務,捕捉下烏克蘭開戰前後的「夜間衛星照」,只見2月初烏國上空仍存在許多光點,但到了3月初,烏國上空卻是一片漆黑。

I am usually a big fan of @NASAEarth #VIIRS night light images. But these days, I am terrified.



From early February (left pic) to early March (right pic), a big dark hole has appeared in #Europe #Ukraine.



Let remember how lucky we are tonight to be able to turn on our lights. pic.twitter.com/pnaM8qOPVy