俄軍糗了！各類電戰系統被列出 烏軍：民眾若發現就優先摧毀

俄羅斯入侵烏克蘭，戰時長達2週，烏克蘭今日出「奇招」，把所有俄軍用於電子作戰的相關車輛列出，並呼籲民眾若看到就通報或是破壞。（翻攝自烏克蘭國防部推特、法新社，本報合成）

2022/03/10 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰時長達2週，烏克蘭今日出「奇招」，把所有俄軍用於電子作戰的相關系統、車輛列出，並呼籲民眾若看到就通報或是破壞。

烏克蘭國防部在推特上貼出圖片，表示那些協助攻擊俄羅斯後勤部隊的公民，摧毀了許多設備，「貢獻是巨大的！」

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烏克蘭國防部表示，打擊後勤部隊後，下一個目標是要讓俄羅斯「毫無防禦能力」，因此列出所有俄軍用於電子作戰的相關車輛，表示「我們必須看見他們，他們不能看見我們，沒有情報的軍隊是盲目的，沒有掩護的軍事單位準備陣亡！」

烏克蘭國防部強調，這類系統花費龐大，俄軍需要很長的時間才能將設備缺口補上，「是時候展開打擊行動了」。

«Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний!

Постачання ???????? військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів»- @oleksiireznikovhttps://t.co/RUfrMn8GXF pic.twitter.com/TwEbx9eVRN — Defence of Ukraine （@DefenceU） March 9, 2022

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