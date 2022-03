疾呼設立禁飛區！烏國前議員哽咽懇求拜登「請救救我的國家」

2022/03/10 12:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週,烏克蘭前國會議員近日接受外媒專訪時透露,這場戰爭使大量烏國百姓傷亡、流離失所,西方國家至今仍拒絕設立禁飛區,他聲淚俱下地請求美國總統拜登拯救烏克蘭,消息曝光後,引起外界矚目。

綜合外媒報導,烏克蘭前國會議員兼外交事務委員會主席霍普科(Hanna Hopko)於8日接受美國有線新聞頻道MSNBC專訪時表示,應盡快在烏克蘭上空設立禁飛區,因為現今烏國已出現嚴峻的人道主義危機,包括南部港市馬立波(Mariupol)約有數十萬人缺乏水資源,他哽咽地說:「我認為世界現在必須展現領導能力,不能眼睜睜看著烏國人民死去,我請求拜登與國會,請救救烏克蘭」。

報導指出,自從戰事爆發,北大西洋公約組織(NATO)等數個成員國紛紛向烏克蘭提供武器,也聯手對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁,避免與俄羅斯發生正面衝突的行動,如果北約宣布在烏克蘭上空設立禁飛區,這代表將負責擊落違反聲明的俄羅斯軍機。

據聯合國統計,自從烏俄戰爭爆發後,目前已有超過200萬名難民逃離烏克蘭求生,此為自二次世界大戰以來增長速度最快的難民危機。

