疾呼設立禁飛區！烏國前議員哽咽懇求拜登「請救救我的國家」
2022/03/10 12:12
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週，烏克蘭前國會議員近日接受外媒專訪時透露，這場戰爭使大量烏國百姓傷亡、流離失所，西方國家至今仍拒絕設立禁飛區，他聲淚俱下地請求美國總統拜登拯救烏克蘭，消息曝光後，引起外界矚目。
綜合外媒報導，烏克蘭前國會議員兼外交事務委員會主席霍普科（Hanna Hopko）於8日接受美國有線新聞頻道MSNBC專訪時表示，應盡快在烏克蘭上空設立禁飛區，因為現今烏國已出現嚴峻的人道主義危機，包括南部港市馬立波（Mariupol）約有數十萬人缺乏水資源，他哽咽地說：「我認為世界現在必須展現領導能力，不能眼睜睜看著烏國人民死去，我請求拜登與國會，請救救烏克蘭」。
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報導指出，自從戰事爆發，北大西洋公約組織（NATO）等數個成員國紛紛向烏克蘭提供武器，也聯手對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁，避免與俄羅斯發生正面衝突的行動，如果北約宣布在烏克蘭上空設立禁飛區，這代表將負責擊落違反聲明的俄羅斯軍機。
據聯合國統計，自從烏俄戰爭爆發後，目前已有超過200萬名難民逃離烏克蘭求生，此為自二次世界大戰以來增長速度最快的難民危機。
"This is about humanity." @HopkoHanna talks to @KatyTurNBC about the dire situation in Ukraine as pressure mounts for a no-fly zone. pic.twitter.com/5bZsvCfVHa— Katy Tur Reports （@KatyOnMSNBC） March 8, 2022