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    疾呼設立禁飛區！烏國前議員哽咽懇求拜登「請救救我的國家」

    烏克蘭前國會議員霍普科近日接受專訪時聲淚俱下地請求美國總統拜登拯救烏克蘭。烏克蘭平民逃離首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）。（美聯社）

    烏克蘭前國會議員霍普科近日接受專訪時聲淚俱下地請求美國總統拜登拯救烏克蘭。烏克蘭平民逃離首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）。（美聯社）

    2022/03/10 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週，烏克蘭前國會議員近日接受外媒專訪時透露，這場戰爭使大量烏國百姓傷亡、流離失所，西方國家至今仍拒絕設立禁飛區，他聲淚俱下地請求美國總統拜登拯救烏克蘭，消息曝光後，引起外界矚目。

    綜合外媒報導，烏克蘭前國會議員兼外交事務委員會主席霍普科（Hanna Hopko）於8日接受美國有線新聞頻道MSNBC專訪時表示，應盡快在烏克蘭上空設立禁飛區，因為現今烏國已出現嚴峻的人道主義危機，包括南部港市馬立波（Mariupol）約有數十萬人缺乏水資源，他哽咽地說：「我認為世界現在必須展現領導能力，不能眼睜睜看著烏國人民死去，我請求拜登與國會，請救救烏克蘭」。

    報導指出，自從戰事爆發，北大西洋公約組織（NATO）等數個成員國紛紛向烏克蘭提供武器，也聯手對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁，避免與俄羅斯發生正面衝突的行動，如果北約宣布在烏克蘭上空設立禁飛區，這代表將負責擊落違反聲明的俄羅斯軍機。

    據聯合國統計，自從烏俄戰爭爆發後，目前已有超過200萬名難民逃離烏克蘭求生，此為自二次世界大戰以來增長速度最快的難民危機。

    俄軍砲擊首都基輔。（美聯社）

    俄軍砲擊首都基輔。（美聯社）

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