裝甲車變冰箱、車內士兵凍死... 專家：俄軍車隊恐被酷寒毀滅

防務專家認為，若裝甲車輛無法發動取暖，裝甲車在零下低溫的環境中將如同冷凍冰櫃，若俄軍仍待在車內，可能會成批凍死。（美聯社）

2022/03/10 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩週，俄軍對烏克蘭首都基輔展開包圍作戰，不過位於基輔北方、綿延64公里的大型俄軍車隊，卻從2月底開始幾乎停滯不前，空耗燃料及補給品。由於基輔近期將迎來寒流，戶外可能降至零下20度，防務專家認為，若裝甲車輛無法發動取暖，裝甲車將會有如冷凍冰櫃，俄軍可能會大量凍死在車內。

目前俄軍車隊仍卡在基輔北方約30公里處，外界推測，這批俄軍車隊以輪型卡車為主，另有部分裝甲車輛，車隊的主要目的在於為前線俄軍進行補給，由於道路周邊的土地濕軟，車輛只能擠在公路，推進速度緩慢。

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而在俄軍車隊前進之餘，還要面臨烏軍的小規模游擊作戰，只要公路上有一段車隊被烏軍擊毀，車隊就會陷入進退不得的窘境。俄軍車隊在過去一週內幾乎沒移動過，補給品、燃料便在原地不停空耗，若將燃料耗光，俄軍將無法「發動車輛取暖」，將面臨飢寒交迫的嚴酷考驗。

根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，由於北極冷氣團與東風結合，俄羅斯西方與烏克蘭在週三（9日）的最低溫可能降到零下20度，並有暴風雪產生。波羅的海安全基金會（Baltic Security Foundation）高級防務專家格蘭特（Glen Grant）表示，如果裝甲車輛無法發動，那麼它在晚上就會變成一個「金屬冰箱」，酷寒天氣將進一步打擊俄軍士氣，同時更加凸顯困擾俄軍以久的後勤問題。

格蘭特認為，俄軍應該不會坐在「冰箱」裡等著被凍死，「他們會走向森林，放棄抵抗，如果待在車子裡就是等死，他們沒那麼傻」。

針對俄軍的「營級戰鬥群」（BTG）概念，格蘭特解釋，補給應該是戰鬥群的一部分，但俄軍在入侵烏克蘭時，是在沒有為戰鬥群提供完整燃料補給的狀況下就入侵，「所有油罐車都集中在車隊後面，他們無法離開道路，就越來越擠，當道路被塞滿，位於後方的油罐車當然不可能開到隊伍前方進行補給」。

格蘭特認為，車隊地處戶外，只能把車子開著不熄火來保持溫暖，但是近期氣溫驟降和補給問題將進一步消耗俄軍車隊燃料，將對俄軍造成慘痛打擊。

防務專家推估：「俄軍會走向森林，放棄抵抗，如果待在車子裡就是等著被凍死，他們沒那麼傻。」（法新社）

防務專家指出，若車隊將燃料耗光，俄軍就會無法「發動車輛取暖」，士兵將面臨飢寒交迫的嚴酷考驗。圖為基輔西北的市鎮布查（Bucha）戰鬥中，在裝甲運兵車內死亡的俄軍士兵。（美聯社）

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