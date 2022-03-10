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    若俄軍持續進攻 烏克蘭政府將研擬轉移機密數據至他國

    烏克蘭國家資安官員表示，若俄軍持續深入烏克蘭，烏克蘭政府將準備把機密數據及網路伺服器轉移至國外。（路透）

    烏克蘭國家資安官員表示，若俄軍持續深入烏克蘭，烏克蘭政府將準備把機密數據及網路伺服器轉移至國外。（路透）

    2022/03/10 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩週，俄軍目前仍持續包圍首都基輔，並打算對基輔發起攻勢。烏克蘭國家資安官員表示，若俄軍持續深入烏克蘭，烏克蘭政府將準備把機密數據及網路伺服器轉移至國外。

    根據《路透》報導，烏克蘭國家特別通信及資訊保護局副局長佐拉（Victor Zhora）表示，國家特別通信及資訊保護局正在計劃緊急應變措施，「A計劃」是要保護烏克蘭境內的IT基礎設施，將網路基礎設施及敏感數據移至其他國家只是備案。佐拉表示，轉移作業只有在烏克蘭國會批准監管變更後才會開始作業。

    佐拉指出，烏克蘭已收到來自多個國家的數據託管提議，但他拒絕透露這些數據，佐拉表示，雖然有很多選擇，但轉移至歐洲他國將是首選。

    佐拉沒有詳細說明未來若要轉移機密數據該要怎麼做，僅表示過去烏克蘭政府為了讓政府數據免受俄羅斯掌控所做的努力，包括儲存至可攜式硬碟的「物理運輸」以及在網路上直接轉移的「數位運輸」方式。

    不過佐拉也提到，即使國會同意取消烏克蘭機密資料不得轉移出國的限制，但這也不代表政府的機密資料和網路設備就會立刻被送到國家，政府還是會根據目前局勢來評估是否轉移資料。

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