俄羅斯侵烏何時罷休？ 美國務次卿評：當普廷意識領導地位受危及時

美國國務院負責美國政治事務國務次卿盧嵐表示，當普廷意識到這次的冒險之舉危及自己的領導地位、軍隊和人民時，她相信戰爭就會結束。（彭博）

2022/03/09 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，到底何時才肯罷休？美國國務院負責美國政治事務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，當普廷意識到這次的冒險之舉危及自己的領導地位、軍隊和人民時，她相信戰爭就會結束。

根據《CNN》報導，盧嵐在參議院外交關係委員會聽證會上評價，普廷正在使俄羅斯軍民生命為他的個人野心付出巨大損失，「要嘛是普廷改變路線，要嘛就是俄羅斯人民靠自己來做決定」，但從美國的角度來看，「普廷在這次冒險中戰略性挫敗」，局勢才進入結束階段。

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盧嵐表示，多年來，普廷的帝國野心越來越龐大，而且他對俄羅斯過去30年的歷史感到不滿，渴望自己成為重建蘇聯的人，「我認為在過去的幾年裡，他特別痴迷於此，並且，眾所周知，他製造了整套『美國或北約將如何利用烏克蘭作為進犯俄羅斯的跳板』謊言，而且在過去幾天，普廷已經明確表示，他不認為烏克蘭是個獨立於俄羅斯之外的國家」。

盧嵐認為，普廷的內心想法已經表明而且每個人都可以看到，她也就此表達擔憂，「我們不僅要確保普廷對待烏克蘭的這種謀略是一種失策，我們也要確保該地區其他國家對普廷而言也是如此，他的慾望只會得寸進尺，我們不能允許這種狀況發生」。

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