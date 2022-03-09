為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯侵烏何時罷休？ 美國務次卿評：當普廷意識領導地位受危及時

    美國國務院負責美國政治事務國務次卿盧嵐表示，當普廷意識到這次的冒險之舉危及自己的領導地位、軍隊和人民時，她相信戰爭就會結束。（彭博）

    美國國務院負責美國政治事務國務次卿盧嵐表示，當普廷意識到這次的冒險之舉危及自己的領導地位、軍隊和人民時，她相信戰爭就會結束。（彭博）

    2022/03/09 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，到底何時才肯罷休？美國國務院負責美國政治事務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，當普廷意識到這次的冒險之舉危及自己的領導地位、軍隊和人民時，她相信戰爭就會結束。

    根據《CNN》報導，盧嵐在參議院外交關係委員會聽證會上評價，普廷正在使俄羅斯軍民生命為他的個人野心付出巨大損失，「要嘛是普廷改變路線，要嘛就是俄羅斯人民靠自己來做決定」，但從美國的角度來看，「普廷在這次冒險中戰略性挫敗」，局勢才進入結束階段。

    盧嵐表示，多年來，普廷的帝國野心越來越龐大，而且他對俄羅斯過去30年的歷史感到不滿，渴望自己成為重建蘇聯的人，「我認為在過去的幾年裡，他特別痴迷於此，並且，眾所周知，他製造了整套『美國或北約將如何利用烏克蘭作為進犯俄羅斯的跳板』謊言，而且在過去幾天，普廷已經明確表示，他不認為烏克蘭是個獨立於俄羅斯之外的國家」。

    盧嵐認為，普廷的內心想法已經表明而且每個人都可以看到，她也就此表達擔憂，「我們不僅要確保普廷對待烏克蘭的這種謀略是一種失策，我們也要確保該地區其他國家對普廷而言也是如此，他的慾望只會得寸進尺，我們不能允許這種狀況發生」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    援助烏克蘭戰機猶豫不決 俄棋王忍不住砲轟北約還在拖拖拉拉
    2022/03/09 11:50

    援助烏克蘭戰機猶豫不決 俄棋王忍不住砲轟北約還在拖拖拉拉
    尷尬！欲討論石油問題 拜登致電沙烏地、阿聯都被拒接
    2022/03/09 11:41

    尷尬！欲討論石油問題 拜登致電沙烏地、阿聯都被拒接

    實現樂活友善宜居藍圖 台中願景起飛
    烏克蘭港口遇襲 數百艘船隻及千名船員仍受困
    2022/03/09 11:19

    烏克蘭港口遇襲 數百艘船隻及千名船員仍受困
    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口
    2022/03/09 11:10

    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口

    糖友是肺炎危險群？常規疫苗應施打
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播