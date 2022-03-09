澤倫斯基對俄遞橄欖枝？ 不堅持加入北約、願討論領土議題

烏克蘭總統澤倫斯基對俄羅斯遞出橄欖枝，不再堅持加入北約，領土議題上也持開放態度。（歐新社、法新社，本報合成）

2022/03/09 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰火四起，大量平民遭到波及，雖烏俄雙方展開多輪談判，但仍未達成停火協議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日在專訪中對俄羅斯遞出橄欖枝，除了不再堅持加入北約，在領土議題討論上也抱持開放態度。

綜合外媒報導，澤倫斯基近日接受《美國廣播公司》（ABC）專訪時，直言「北約害怕任何帶有爭議的事情，也害怕與俄羅斯對抗」，他強調，烏克蘭不想成為一個跪著乞求的國家，「我們不會成為那個國家，我也不想成為那個總統」。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基說，他在理解到北約尚未準備好讓烏克蘭加入時，他在加入北約的立場便明顯緩和，意即不再強求加入北約。

另外，俄羅斯多次要求烏克蘭承認克里米亞半島歸為俄羅斯領土，並承認烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）兩個共和國的獨立地位，澤倫斯基則放軟並轉向開放態度，表示「我認為對於這些只被俄羅斯承認、短暫佔領的領土，我們可以展開討論，並就這些領土的未來找到妥協點」。

澤倫斯基認為，對他來說最重要的是，在這些領土上仍希望成為烏克蘭一部分的人民，後續該如何繼續生活，「這個問題比粗暴、簡單地承認更加複雜」；他強調，俄羅斯丟出的停戰條件是最後通牒，烏克蘭拒絕這樣的要求，也不會投降，「普廷需要的是展開談話」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法