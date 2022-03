PO戰車朝民車連轟3砲影片！烏克蘭議員怒：他們正在屠殺我們

2022/03/09 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,傷及平民事件頻傳,根據聯合國8日統計,至少有474名平民喪生,網路也紛紛傳出俄軍攻擊平民影片。烏克蘭女議員薩夫桑(Inna Sovsun)就在推特PO出一段戰車朝民車射擊的影片,痛批:「他們正在屠殺烏克蘭人!」

薩夫桑在推特PO出一段監視器影片,可看到一台疑似俄軍戰車在轉角遇到烏克蘭民車,竟直接砲轟,第一砲打偏,隨即發射第二砲命中,接著又再補上第三砲,將汽車轟得支離破碎。

對此,薩夫桑痛批:「這就是俄羅斯軍隊!在基輔附近砲擊民用汽車,他們正在屠殺烏克蘭人,他們奉命向平民開槍,這是種族滅絕!這是法西斯主義!普廷等於希特勒!」

This is how the #russian army shoots civilian cars near #Kyiv.

They are massacring #Ukrainians. They have an order to shoot at civilians. This is genocide! This is fascism! #Putin = Hitler! pic.twitter.com/VmJyXP6Wr2