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    PO戰車朝民車連轟3砲影片！烏克蘭議員怒：他們正在屠殺我們

    俄羅斯入侵烏克蘭，傷及平民事件頻傳。圖為俄羅斯戰車示意圖。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭，傷及平民事件頻傳。圖為俄羅斯戰車示意圖。（美聯社）

    2022/03/09 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，傷及平民事件頻傳，根據聯合國8日統計，至少有474名平民喪生，網路也紛紛傳出俄軍攻擊平民影片。烏克蘭女議員薩夫桑（Inna Sovsun）就在推特PO出一段戰車朝民車射擊的影片，痛批：「他們正在屠殺烏克蘭人！」

    薩夫桑在推特PO出一段監視器影片，可看到一台疑似俄軍戰車在轉角遇到烏克蘭民車，竟直接砲轟，第一砲打偏，隨即發射第二砲命中，接著又再補上第三砲，將汽車轟得支離破碎。

    對此，薩夫桑痛批：「這就是俄羅斯軍隊！在基輔附近砲擊民用汽車，他們正在屠殺烏克蘭人，他們奉命向平民開槍，這是種族滅絕！這是法西斯主義！普廷等於希特勒！」

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