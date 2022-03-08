讓俄國為惡劣行徑付出代價！ 澳洲外長宣布新一輪制裁

澳洲外交部長佩恩。（歐新社）

2022/03/08 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭到全球制裁，澳洲稍早宣布，將再祭出新一輪制裁，將和盟國一同合作，把俄羅斯趕出全球經濟及供應鏈，讓參與、策畫發動戰爭的人付出高昂代價。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）稍早發出聲明，表示俄羅斯正在透過各式假訊息，試圖把俄羅斯無端侵烏一事合理化，「普廷封鎖了不同的聲音，把俄羅斯人關在一個充斥謊言和假訊息的世界裡。

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佩恩稱，將對發放政治宣傳及假消息的俄羅斯當局展開新的制裁，目的就是要讓參與策畫發動戰爭的人付出高昂代價。

佩恩說，新一輪制裁將對俄羅斯聯邦武裝部隊實施經濟制裁，並另對6名負責對烏克蘭進行海陸空襲擊的俄羅斯高級軍事指揮官下達旅行禁令，因為他們破壞烏克蘭主權及造成數百名平民傷亡負有直接責任。

另外，澳洲也準備制裁10名對俄羅斯具備戰略利益的人，因為他們在鼓吹對烏克蘭產生敵意、推廣有利克里姆林宮的假訊息方面發揮了自身作用，包含推動「讓烏克蘭去納粹化」，以及指控「烏克蘭在烏東進行種族滅絕」等。

佩恩強調，會和西方盟國一起針對俄羅斯銀行，尤其是對俄國國防部門而言最重要的銀行展開制裁，以消除這些銀行為戰爭提供資金的能力，「澳洲和盟國將持續讓俄羅斯因惡劣且非法的行徑付出代價，我們重申，俄羅斯應立即從烏克蘭撤軍！」

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