俄抹黑烏克蘭被打臉 德國大使館：我們才是「納粹」的專家

2022/03/08 00:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已12天,俄國總統普廷(Vladimir Putin)宣稱此舉是為將烏克蘭徹底「去納粹化」,俄國駐南非大使館日前也「大外宣」,指稱俄軍出兵烏國是打擊納粹分子,沒想到德國駐南非大使館罕見硬起來狠嗆,直言這絕對不是「打擊納粹主義」,還表明「我們算是納粹主義方面的專家」。

俄國駐南非大使館5日在推特發文護航俄軍在烏克蘭的暴行,推文稱大使館收到大量南非人的聲援,包括來自個人和組織,「我們感謝你的支持,也很高興各位今天決定和我們站在一起,就像80年前一樣,俄國正烏克蘭『打擊納粹主義者』」!

請繼續往下閱讀...

沒想到,德國駐南非大使館當天回應這則推文,完全不給面子、直接打臉稱,「抱歉,但我們不能對此保持沉默,這實在太過偏激了」,俄國在烏克蘭的所作所為,只是為了自身利益而屠殺無辜孩童、婦女和男子。

德國大使館強調,「這絕對不是在『打擊納粹主義』」,也為任何相信這種說法的人感到羞恥。文末還提到,「很遺憾,我們算是納粹主義方面的專家」。

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What ???????? is doing in ???????? is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.)