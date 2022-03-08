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    俄抹黑烏克蘭被打臉 德國大使館：我們才是「納粹」的專家

    俄羅斯入侵烏克蘭已12天，俄國總統普廷（Vladimir Putin）宣稱此舉是為將烏克蘭徹底「去納粹化」。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭已12天，俄國總統普廷（Vladimir Putin）宣稱此舉是為將烏克蘭徹底「去納粹化」。（美聯社）

    2022/03/08 00:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已12天，俄國總統普廷（Vladimir Putin）宣稱此舉是為將烏克蘭徹底「去納粹化」，俄國駐南非大使館日前也「大外宣」，指稱俄軍出兵烏國是打擊納粹分子，沒想到德國駐南非大使館罕見硬起來狠嗆，直言這絕對不是「打擊納粹主義」，還表明「我們算是納粹主義方面的專家」。

    俄國駐南非大使館5日在推特發文護航俄軍在烏克蘭的暴行，推文稱大使館收到大量南非人的聲援，包括來自個人和組織，「我們感謝你的支持，也很高興各位今天決定和我們站在一起，就像80年前一樣，俄國正烏克蘭『打擊納粹主義者』」！

    沒想到，德國駐南非大使館當天回應這則推文，完全不給面子、直接打臉稱，「抱歉，但我們不能對此保持沉默，這實在太過偏激了」，俄國在烏克蘭的所作所為，只是為了自身利益而屠殺無辜孩童、婦女和男子。

    德國大使館強調，「這絕對不是在『打擊納粹主義』」，也為任何相信這種說法的人感到羞恥。文末還提到，「很遺憾，我們算是納粹主義方面的專家」。

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