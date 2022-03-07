抗議對烏戰爭 俄羅斯反對派籲婦女3/8上街頭

亞爾米許（Kira Yarmysh）推文表示：「我呼籲所有女性明天（8日）下午2時走上街頭，要求結束戰爭。」（美聯社）

2022/03/07 23:18

〔中央社〕遭監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人亞爾米許，敦促全國婦女利用8日國際婦女節上街抗議，要求結束俄國對烏克蘭的戰爭。

亞爾米許（Kira Yarmysh）推文表示：「我呼籲所有女性明天（8日）下午2時走上街頭，要求結束戰爭。這並不是因為婦女能在帶來和平扮演特殊角色。而是我們非常清楚要為這場戰爭付出什麼代價，我們必須阻止它。」

請繼續往下閱讀...

納瓦尼（Alexei Navalny）上週在以他名義發表的聲明中敦促俄羅斯人，在工作日下午7時和週末、假日（如婦女節）下午2時舉行反對入侵的抗議活動。

俄羅斯昨天在幾十個城市逮捕5000多名抗議總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊的人，這是前所未有的數字。莫斯科當局打壓任何反對克里姆林宮（Kremlin）對烏克蘭發動軍事攻擊的人

監控抗議期間逮捕情況的獨立監督團體OVD-info表示，在昨天反戰抗議期間，警方在60個城市逮捕至少5016人。

Я призываю всех женщин завтра в 14.00 выйти на улицу и потребовать прекращения войны.

Не потому, что у женщин - какая-то особая роль нести мир. А потому что мы слишком хорошо знаем, какую цену нам платить за эту войну. И мы должны ее остановить.https://t.co/BxoDWNXlCX — Кира Ярмыш （@Kira_Yarmysh） March 7, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法