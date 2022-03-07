英國防部戰情報告：俄軍企圖攻擊通訊設施 阻平民獲取資訊

英國指出，俄軍繼1日轟炸基輔一座電視塔（如圖）後，6日疑似在哈爾科夫發起相同行動。（路透）

2022/03/07 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭各大城市連日遭到俄羅斯大軍圍攻，外界擔心攻擊火力即將進一步升級。英國國防部7日在「推特」發布最新戰情報告指出，俄方可能正在鎖定烏國的通訊基礎建設，阻止烏國平民獲取可信資訊。

英國國防部戰情報告指出，俄軍可能正在鎖定烏克蘭的通訊基礎建設，目的是切斷烏國一般民眾接觸可信新聞和資訊的管道。據報導，俄軍6日攻擊第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一座電視塔，為本月1日攻擊基輔一座電視塔後，再一次做出類似舉動。

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此外，俄軍也一併攻擊烏克蘭的網路傳播，過去一週來，烏南戰略港市馬立波（Mariupol）、東北部蘇梅（Sumy）、首都基輔和哈爾科夫等多地，都出現網路中斷的情形。

另一方面，英國《太陽報》（The Sun）報導，英國此前已宣布，放寬在英烏人等特殊身份者的簽證限制，但遭到在野黨批評做得不夠。

對此，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）最新透露，英方有意接納更多烏克蘭難民，「我正緊急提升我們對烏國人道危機加劇的因應措施，包括設立一條『人道路線』，使與英國沒有關聯的難民入境英國」。

歐盟已同意賦予烏國難民短暫的居住權，並開放他們就業、租屋、領取社會福利等，為期3年。

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