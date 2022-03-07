俄控美助烏發展生物武器 烏國實驗室緊急銷毀證據

俄羅斯國防部發言人科納申科夫指控美國協助烏克蘭發展生物武器。（法新社）

2022/03/07 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯繼5日未引用證據，指烏克蘭正在製造核子「髒彈」後，6日繼續加碼，指控美國協助烏克蘭研發生物武器，烏國實驗室在俄國發動軍事行動後，緊急銷毀了相關證據。

俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在簡報會上稱，至少從2005年起，美國就一直在從事烏克蘭生物實驗室的建設、現代化和運營，為防止洩露美國和烏克蘭違反《禁止生物武器公約》第1條的事實，烏克蘭衛生部已指示所有生物實驗室緊急清除儲存的危險病原體。

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他說：「我們收到了烏克蘭生物實驗室工作人員關於2月24日緊急銷毀鼠疫、炭疽、兔熱病、霍亂和其他致命疾病病原體的文件。」

科納申科夫補充說，現在這些文件正在由俄羅斯輻射、化學和生物保護部隊的專家進行分析。「很明顯，隨著特別軍事行動的開始，五角大廈特別害怕在烏克蘭境內進行秘密生物實驗一事被披露。」

此前，塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）和國際傳真社（Interfax）等俄國官媒5日都引述所謂俄國「主管機構代表」的說法，稱烏克蘭在已廢棄的車諾比核電廠開發核武器，並已接近製造出一種以鈽（plutonium）為基礎的「髒彈」（dirty bomb）核武器，不過，這名消息人士並未提出任何證據。

此外，在俄羅斯入侵之前不久，俄國總統普廷於一次充滿怨氣的演講中聲稱，烏克蘭正在利用前蘇聯的技術製造核武器，並指這是為攻擊俄國做準備。不過，普廷並沒有為這項指控引用任何證據。

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