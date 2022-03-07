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    俄軍持續包圍基輔、增兵哈爾科夫 智庫示警：東部烏軍恐被包圍

    華府智庫「戰爭研究所」（ISW）6日公佈最新戰情報告。（圖擷取自ISW網站）

    華府智庫「戰爭研究所」（ISW）6日公佈最新戰情報告。（圖擷取自ISW網站）

    2022/03/07 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入有第12天，俄軍目標鎖定各大重點都市，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）6日公佈最新戰情報告，表示俄軍持續在基輔東方及西方集結，並打算在哈爾科夫（Kharkiv）以西、南方的尼古拉耶夫（Mykolaiv）及敖德薩（Odessa）一帶發起新一波攻勢，但尚未發起大規模地面行動。

    華府智庫「戰爭研究所」公佈截至當地時間3月6日下午3點的最新戰況，表示俄軍目前主要力量集中於包圍基輔，位於哈爾科夫、馬立波（Mariupol）及赫爾松（Kherson）的三股俄軍勢力則為支援兵力。

    「戰爭研究所」指出，俄軍在基輔北部及西部進行部署，西部有多達18個營級戰術群（BTG），但俄軍在過去24小時內都沒有發動重大行動，僅在基輔西方的伊爾平（Irpin）一處平民疏散走廊進行攻擊，砲及一座橋梁及用於疏散平民的鐵路。位於基輔西北方、靠近邊境的切爾尼戈夫（Chernihiv）及蘇梅（Sumy），俄軍雖在外集結，試圖分兵持續朝基輔東部前進，目前烏軍仍掌控這兩座城市。

    「戰爭研究所」表示，烏克蘭武裝部隊總參謀部評估俄軍正在哈爾科夫以西大量集結，可能有多達23個營級戰術群，將向西南方向的聶伯河沿岸發動大型攻勢，目標是切斷基輔烏軍及東部烏軍之間的連繫，合圍東部烏軍並奪取聶伯城（Dnipro），儘管此進攻軸線的地形相對適合機械化部隊進攻，但目前俄軍尚未展開行動。

    俄軍目前仍包圍馬立波，並持續對該市砲擊，烏軍雖然在周邊進行反擊，但是俄軍仍掌握馬立波控制權。在南部戰線部分，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍第7近衛空降師曾對尼古拉耶夫發動攻擊，烏軍擊退了此波攻勢。

    烏克蘭總統澤倫斯基6日聲稱俄軍正準備轟炸敖德薩，而「戰爭研究所」指出，到目前為止沒有觀察到俄軍準備對敖德薩轟炸或進行兩棲攻擊，預計俄軍會在部隊通過尼古拉耶夫以北後，才會對敖德薩發起攻勢。

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