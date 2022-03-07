美方研擬禁止進口俄石油 烏克蘭已研擬「政權延續計畫」（不斷更新）

烏克蘭士兵將擄獲的俄軍戰車漆上烏克蘭國旗圖樣。（路透）

2022/03/07 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁， 2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月7日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊美國國防高層6日表示，俄軍自入侵以來，已發射600枚飛彈，邊境集結軍力已經投入95％。

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＊布林肯接受美媒訪問時被問到「澤倫斯基遇害後有何應變計畫」，布林肯表示，烏克蘭政府已對此（澤倫斯基遇害）制定相關計畫。

＊美國務卿布林肯（Antony Blinken）又表示，美方正與歐洲盟友研究禁止俄羅斯石油進口的可能性，打算進一步制裁俄羅斯。

＊馬立波（Mariupol）遭俄軍猛攻，原先俄軍同意停火，開放人道走廊讓平民撤離，沒想到俄方兩度毀約，人道走廊關閉。烏克蘭政府、國際紅十字會6日皆宣布，馬立波撤離行動宣告失敗。

＊聯合國難民署（UNHCR）指出，過去10天內已有超過150萬名烏克蘭難民出逃至其他國家，形容是「二戰以來增長最快速的難民危機」。

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