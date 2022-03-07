為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美方研擬禁止進口俄石油 烏克蘭已研擬「政權延續計畫」（不斷更新）

    烏克蘭士兵將擄獲的俄軍戰車漆上烏克蘭國旗圖樣。（路透）

    烏克蘭士兵將擄獲的俄軍戰車漆上烏克蘭國旗圖樣。（路透）

    2022/03/07 09:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁， 2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月7日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊美國國防高層6日表示，俄軍自入侵以來，已發射600枚飛彈，邊境集結軍力已經投入95％。

    ＊布林肯接受美媒訪問時被問到「澤倫斯基遇害後有何應變計畫」，布林肯表示，烏克蘭政府已對此（澤倫斯基遇害）制定相關計畫。

    ＊美國務卿布林肯（Antony Blinken）又表示，美方正與歐洲盟友研究禁止俄羅斯石油進口的可能性，打算進一步制裁俄羅斯。

    ＊馬立波（Mariupol）遭俄軍猛攻，原先俄軍同意停火，開放人道走廊讓平民撤離，沒想到俄方兩度毀約，人道走廊關閉。烏克蘭政府、國際紅十字會6日皆宣布，馬立波撤離行動宣告失敗。

    ＊聯合國難民署（UNHCR）指出，過去10天內已有超過150萬名烏克蘭難民出逃至其他國家，形容是「二戰以來增長最快速的難民危機」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚！波蘭證實：已有近百萬烏克蘭難民湧入
    2022/03/07 09:06

    驚！波蘭證實：已有近百萬烏克蘭難民湧入
    美國防高層：俄軍已投入95％邊境戰力 基輔北方車隊被烏軍襲擊
    2022/03/07 09:01

    美國防高層：俄軍已投入95％邊境戰力 基輔北方車隊被烏軍襲擊

    吃糖減重！日本人都靠「它」養瘦菌
    無法追劇了！ Netflix宣布暫停在俄服務
    2022/03/07 07:57

    無法追劇了！ Netflix宣布暫停在俄服務
    布林肯：澤倫斯基若遇害、烏克蘭已有「政權延續計劃」
    2022/03/07 07:30

    布林肯：澤倫斯基若遇害、烏克蘭已有「政權延續計劃」
    自己國家自己救！經濟學人：烏克蘭改變台灣人的看法
    2022/03/07 06:24

    自己國家自己救！經濟學人：烏克蘭改變台灣人的看法
    俄軍破壞天然氣管道 逾75萬人恐在零下低溫受凍！
    2022/03/07 06:21

    俄軍破壞天然氣管道 逾75萬人恐在零下低溫受凍！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播