中共「運-8」反潛機疑墜海 解放軍以演習名義掩蓋搜救作業

2022/03/07

〔即時新聞/綜合報導〕長期關注南海軍事動態的越南軍事記者Duan Dang在推特上爆料,1架中共「運-8」反潛機疑似在南海發生墜海事故,共軍以演習為名義掩護搜救行動。

越南軍事記者Duan Dang在推特表示,根據他的獨家消息來源,3月1日下午1架中共「運-8」反潛機在海南島三亞市西南海域失聯,反潛機疑似墜海,中共軍方於3日1至2日期間,突宣布在南海演習。

隨後中國海南海事局4日傍晚發布聲明,宣布自4日到15日在南海實施軍事訓練,並警告船隻不要進入,根據演習地點的座標,演習位置約在海南省三亞與越南順化之間的海域;Duan Dang認為,共軍以連續兩次演習名義,來掩飾搜救行動。

According to my exclusive sources, a Chinese maritime patrol aircraft Y-8 lost contact in the southwestern area of ​​Sanya on the afternoon of March 1. Soon after, China launched a SAR operation and concealed it with drills from March 1 to March 2.https://t.co/NEod3dZUzJ