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    烏軍突襲俄軍砲兵陣地 擄獲大批俄軍丟棄裝備

    烏軍在尼古拉耶夫周邊突襲俄軍砲兵陣地。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊官方Twitter）

    烏軍在尼古拉耶夫周邊突襲俄軍砲兵陣地。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊官方Twitter）

    2022/03/07 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，截至3月7日為止已有12日，南線俄軍目前持續集結，準備對南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）及黑海沿岸戰略港市敖德薩（Odessa）發動攻擊。不過烏克蘭武裝部隊6日發布影片宣稱，烏軍在尼古拉耶夫襲擊俄軍砲兵陣地，並擄獲多台俄軍裝甲車輛。

    根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）所公佈的最新戰情報告，烏克蘭總參謀部指出，俄軍第7近衛空降師的3個營級戰術群（BTG）於3月5日向尼古拉耶夫發動襲擊，但被烏軍擊退。

    從烏克蘭武裝部隊公佈的影片可看到，俄軍的砲兵陣地中有多輛俄軍卡車被毀，一旁則有多座D-30榴彈砲擺在陣地中，在陣地周邊，也有多台俄軍裝甲車輛被棄置，車輛上均畫上白色的Z字。烏克蘭陸軍指出，此次執行突襲俄軍火砲陣地的部隊是烏克蘭第58摩托化步兵旅。

    關注俄烏衝突的推特帳號「Militaryland.net」則公佈另一段影片，影片中有大批遭到擊斃的俄軍，一旁則有烏克蘭士兵在回收仍可正常使用的步槍及彈藥，由於影片中人聲和烏克蘭武裝部隊公佈的影片相同，此批俄軍可能與被烏軍突襲的砲兵陣地有關。

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