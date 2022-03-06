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    烏克蘭版唐鳳！ 31歲副總理靠手機動員全球駭客抗俄！

    烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫年僅31歲，，近期僅靠一支手機，成功號召大企業和駭客一同對抗俄羅斯。（路透）

    烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫年僅31歲，，近期僅靠一支手機，成功號召大企業和駭客一同對抗俄羅斯。（路透）

    2022/03/06 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）年僅31歲，連日來僅靠一支手機成功號召各國科技巨頭、駭客一同對抗俄羅斯，讓他聲明大噪，甚至有人稱他簡直就是烏克蘭版的唐鳳！

    根據英國廣播公司（BBC） 報導，費奧多羅夫擔憂烏國網路隨時會因俄羅斯入侵而隨時中斷，早前向全球首富馬斯克（Elon musk）提出救援請求，希望他旗下的SpaceX向烏克蘭啟動「星鏈」（Starlink）衛星，供應網路服務，而馬斯克也霸氣答應，並宣布後續還會隊烏國開放更多衛星站。」

    不僅如此，擅長使用社群軟體的費奧多羅夫，也透過推特呼籲微軟、Google、Sony PlayStation、Meta等跨國大企業切斷與俄羅斯的商業往來，後續也都獲正面回應；費奧多羅夫也號召全球駭客組成志願軍，對俄羅斯發起任何形式的網路攻擊，其在通訊軟體Telegram上創設的「IT志願軍」群組，已有27萬人加入。這一切成果，費奧多羅夫僅靠一支手機就完成。

    報導指出，這位烏國史上最年輕的副總理兼部長同時也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的好友，自俄國入侵烏國以來，費奧多羅夫與其他政府官員大多躲地下碉堡內共商抗俄策略；除了軍事反抗，費奧多羅夫也帶領團隊展開與過去完全不同類型、在網際網路上發起新型態戰爭；他直言：「科技才是打敗戰車的最佳解答！」

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