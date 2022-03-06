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    普廷發動戰爭 中國清華大學校友連署取消榮譽博士學位

    210名北京清華校友日前發起連署，公開要求校方撤銷俄羅斯總統普廷名譽博士學位。圖為美國佛州示威者高舉反普廷標誌。（法新社）

    210名北京清華校友日前發起連署，公開要求校方撤銷俄羅斯總統普廷名譽博士學位。圖為美國佛州示威者高舉反普廷標誌。（法新社）

    2022/03/06 17:08

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，曾獲北京清華大學頒發名譽博士學位的俄羅斯總統普廷備受爭議。210名清華校友日前發起連署，公開要求清華校方撤銷普廷這一學位，理由是他發動「赤裸裸的侵略戰爭」。

    這封寫給北京清華大學黨委書記邱勇的公開信更直指，授予普廷（Vladimir Putin）名譽博士學位是「清華大學的恥辱，我們校友也為之蒙羞」。

    由旅美中國民主派人士創辦的議報報導，這封由葉四舟、孫怒濤領銜連署的公開信是在3日發表，共有210名清華校友連署，這些校友的入學年度從1955年到1991年不等。

    信中指出，「在您（邱勇）擔任清華校長」的2019年4月26日，清華大學授予普廷名譽博士學位，以表彰他在「維護世界和平與促進人類進步事業」方面做出的「傑出貢獻」。

    這封連署信提到，然而事實是，普廷是個戰爭狂人。他發動過對車臣、克里米亞、喬治亞等戰爭，最近又悍然發動了對烏克蘭的戰爭。這是一場「赤裸裸的侵略戰爭」，遭到全世界絕大多數國家的反對和譴責。

    信末直指，授予普廷名譽博士學位是「清華大學的恥辱，我們校友也為之蒙羞。我們強烈呼籲校方公開聲明，取消普京（普廷）的名譽博士學位」。

    多次訪問中國的普廷，2019年4月下旬曾前往北京，參加中國主辦的第2屆「一帶一路國際合作高峰論壇」。期間，在也是北京清華大學校友的中國國家主席習近平陪同下，普廷前往北京友誼賓館，接受清華大學頒發的榮譽博士學位。

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