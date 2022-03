後勤車隊被打怕了？ 俄軍竟就地取材 幫卡車穿上木頭裝甲

2022/03/06 13:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,由於後勤關係以及烏克蘭強力抵抗,導致俄軍攻勢不如預期,沒有厚實裝甲的俄羅斯補給車隊也成為烏克蘭獵殺目標,為抵禦攻擊,俄補給車隊竟就地取材,將木頭黏在車體外表,充當臨時裝甲。

據美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」(The War Zone)報導,隨著俄羅斯軍隊深入烏克蘭境內,俄軍漫長的補給線成為烏克蘭攻擊目標,俄軍輕型裝甲車和非裝甲卡車的損失持續攀升。

為抵禦攻擊,俄羅斯後勤部隊車隊竟就地取材,在當地砍木樹,網路上曝光疑似俄羅斯浮橋搭建車、加油車把原木堆放在前保險桿上,來保護車輛最脆弱的正面區域,木頭裝甲外還有做出一個「V」標示來做敵我辨認,此外還能將木頭當作穿越泥濘道路用。

報導指出,添加的易燃材料是否會使卡車更容易受到游擊隊燃燒彈攻擊不得而知,使用木材作為額外的裝甲並不是一個新概念,日前菲律賓軍方反恐時也曾這樣裝備車輛,考慮到俄羅斯軍隊容易遭到伏擊,有總比沒有好。

When I said the Russians were starting to take rear area security a bit more seriously this is not what I had in mind pic.twitter.com/tpVo6JR5BH