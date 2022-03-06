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    漏網焦點！IPC主席帕森斯把中國說成「中華民國」

    國際帕委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在4日開幕的北京冬季帕運致詞時，除了呼籲和平的致詞遭到中國央視禁音之外，還有一個漏網焦點，就是把「中華人民共和國」說成了「中華民國」。（歐新社）

    國際帕委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在4日開幕的北京冬季帕運致詞時，除了呼籲和平的致詞遭到中國央視禁音之外，還有一個漏網焦點，就是把「中華人民共和國」說成了「中華民國」。（歐新社）

    2022/03/06 06:24

    〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕國際帕委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在4日開幕的北京冬季帕運致詞時，除了呼籲和平的致詞遭到中國央視禁音之外，還有一個漏網焦點，就是把「中華人民共和國」說成了「中華民國」。

    日本讀賣新聞報導，IPC的新聞公關5日證實帕森斯口誤並已致歉。帕森斯在開幕致詞時，把「People's Republic of China」（中華人民共和國）說成了「Republic of China」（中華民國），他在致詞後馬上發現口誤，然後向中方道歉，並解釋說因為在致詞中呼籲和平，有點激動才導致口誤。

    日本共同社也報導了帕森斯的口誤，不過報導中僅描述，帕森斯沒有說出「中華人民共和國」的「人民」二字。

    有趣的是，這則漏網新聞在日本引起網友熱烈討論，有網友說，國際奧委會主席巴赫也曾把日本說成中國，帕森斯把中國說成台灣也是剛好而已。

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