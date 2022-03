傳俄軍「友軍互轟」毀9輛坦克 烏陸軍笑了：省13支標槍飛彈

2022/03/05 17:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,損失不小;烏克蘭陸軍昨發文表示,首都基輔的郊區出現「俄軍互轟」的情況,導致對方9輛坦克及4輛裝甲運兵車被毀,讓它們直呼「省了13支標槍飛彈」。

烏克蘭陸軍發文稱,基輔塞韋里諾夫察(Severinovca)一帶發生了俄軍「互相交戰」的狀況,在「友軍火力」輸出下,俄軍9輛坦克及4輛裝甲運兵車被摧毀。

文章笑稱,這為烏克蘭陸軍省了13支標槍飛彈,並表示對此感到同情,「這樣的精神可以繼續保持沒關係」。

Reports of a significant armor engagement in a suburb of Kyiv, …between Russian forces. Friendly fire restulted in the loss of 9 tanks and 4 infantry fighting vehicles. pic.twitter.com/lS0ysDVagk