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    傳俄軍「友軍互轟」毀9輛坦克 烏陸軍笑了：省13支標槍飛彈

    烏克蘭陸軍昨發文表示，首都基輔的郊區出現「俄軍互轟」的情況，導致對方9輛坦克及4輛裝甲運兵車被毀，讓它們直呼「省了13支標槍飛彈」。圖為被摧毀的俄軍戰車。（法新社）

    烏克蘭陸軍昨發文表示，首都基輔的郊區出現「俄軍互轟」的情況，導致對方9輛坦克及4輛裝甲運兵車被毀，讓它們直呼「省了13支標槍飛彈」。圖為被摧毀的俄軍戰車。（法新社）

    2022/03/05 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，損失不小；烏克蘭陸軍昨發文表示，首都基輔的郊區出現「俄軍互轟」的情況，導致對方9輛坦克及4輛裝甲運兵車被毀，讓它們直呼「省了13支標槍飛彈」。

    烏克蘭陸軍發文稱，基輔塞韋里諾夫察（Severinovca）一帶發生了俄軍「互相交戰」的狀況，在「友軍火力」輸出下，俄軍9輛坦克及4輛裝甲運兵車被摧毀。

    文章笑稱，這為烏克蘭陸軍省了13支標槍飛彈，並表示對此感到同情，「這樣的精神可以繼續保持沒關係」。

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