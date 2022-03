俄烏戰爭怎解？美參議員語出驚人：俄國民眾應跳出來暗殺普廷

2022/03/04 15:56

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭僵局難解,儘管雙方第2輪談判達成協議,同意設立「人道走廊」協助平民疏散,但俄軍仍持續對烏國境內多點空襲,意圖奪下首都基輔。而美國共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)稍早受訪時竟語出驚人地呼籲,俄國民眾應暗殺總統普廷(Vladimir Putin)來解決問題。

根據《以色列時報》報導,美國參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)稍早接受福斯新聞台主持人漢尼提(Sean Hannity)訪問時指出,俄羅斯必須有民眾挺身而出,暗殺他們的總統普廷,俄烏之間的戰事才會停火,而他也向俄國人喊話稱:「(藉由此舉),你將為你的國家,乃至於世界,立下大功。」

而葛蘭姆稍早也在《推特》重申這樣的論調:「俄國裡有布魯杜斯嗎?(Marcus Junius Brutus,羅馬共和國晚期的元老院議員,他組織並參與了對凱撒的謀殺);俄國軍隊中,還有比史陶芬堡(Stauffenberg,納粹德國陸軍上校,曾密謀刺殺希特勒,並把納粹黨清除出政府)更成功的上校嗎?」

葛蘭姆補充,結束這場(俄烏)戰爭的唯一方法,就是讓俄國的某一個人,將這傢伙(普廷)給殺死。

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.