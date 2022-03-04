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    俄烏戰爭怎解？美參議員語出驚人：俄國民眾應跳出來暗殺普廷

    美國共和黨參議員葛蘭姆。（資料照，美聯社）

    美國共和黨參議員葛蘭姆。（資料照，美聯社）

    2022/03/04 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭僵局難解，儘管雙方第2輪談判達成協議，同意設立「人道走廊」協助平民疏散，但俄軍仍持續對烏國境內多點空襲，意圖奪下首都基輔。而美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）稍早受訪時竟語出驚人地呼籲，俄國民眾應暗殺總統普廷（Vladimir Putin）來解決問題。

    根據《以色列時報》報導，美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）稍早接受福斯新聞台主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時指出，俄羅斯必須有民眾挺身而出，暗殺他們的總統普廷，俄烏之間的戰事才會停火，而他也向俄國人喊話稱：「（藉由此舉），你將為你的國家，乃至於世界，立下大功。」

    而葛蘭姆稍早也在《推特》重申這樣的論調：「俄國裡有布魯杜斯嗎？（Marcus Junius Brutus，羅馬共和國晚期的元老院議員，他組織並參與了對凱撒的謀殺）；俄國軍隊中，還有比史陶芬堡（Stauffenberg，納粹德國陸軍上校，曾密謀刺殺希特勒，並把納粹黨清除出政府）更成功的上校嗎？」

    葛蘭姆補充，結束這場（俄烏）戰爭的唯一方法，就是讓俄國的某一個人，將這傢伙（普廷）給殺死。

    俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷。（歐新社）

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