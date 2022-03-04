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    香港疫情瀕臨失控引爆物資搶購 香港屈臣氏祭民生、藥品限購令

    香港一間屈臣氏還沒開始營業，門前就排了大量想進去購物的民眾。（彭博）

    香港一間屈臣氏還沒開始營業，門前就排了大量想進去購物的民眾。（彭博）

    2022/03/04 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續侵擾，香港新一波疫情狂燒，單日新增確診破5萬，瀕臨失控狀態，嚴重壓迫醫療系統；疫情釀成的恐慌造成民生物資搶購潮，香港屈臣氏及子公司香港百佳超級市場今日宣佈，即起對部分民生用品及藥物進行限購。

    綜合港媒報導，香港賣場出現搶購，有港媒今日上午實測百佳超市線上購物系統，進入頁面就要排隊等候，一度測出前面排隊5000多人的誇張數字，該頁面更公告指出，「未來12天的送貨日期已滿額，新的送貨時間將於每日早上11時更新，店取易服務（指定到店取貨）亦暫停至另行通知」。

    本報今日下午2時許測試，百佳排隊人數已縮減至200多人，等候約數分鐘即可進入頁面，但即便進入頁面也徒勞，本報測試「衛生紙」關鍵字，幾乎所有商品都只剩「有貨通知」可選。

    對此，百家與香港屈臣氏宣佈，即起對部分產品及藥物進行限購；百佳部分限購米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋、衛生紙及藥品，每位人單一交易每項類別限購5件，屈臣氏則對止痛退燒及感冒產品實施限購，每位人單一交易每項類別限購5件。

    百佳及屈臣氏表示，已與各地供應商緊密聯繫增加貨量，目前食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海鮮和日用品如衛生紙、清潔用品等供應仍然穩定，但疫情嚴峻，商場第一線與物流都有人染疫，導致人手吃緊，會盡快上架補貨，呼籲香港消費者市民理性購物。

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    百佳線上購物網站進去要排隊，但進去後也只能對著被搶購一空的商品頁面嘆氣。（翻攝百佳官網）

    百佳線上購物網站進去要排隊，但進去後也只能對著被搶購一空的商品頁面嘆氣。（翻攝百佳官網）

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