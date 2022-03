2022/03/03 17:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭,不只烏克蘭人民慘不堪言,更有許多人遭池魚之殃。一艘孟加拉籍貨船因戰事被困在烏克蘭的港口,沒想到今日遭飛彈擊中,還不幸造成1人死亡,而貨船遭到攻擊後濃煙竄出的影片也在網路曝光。

根據《彭博》報導,因戰事被困在烏克蘭南部港口的孟加拉貨船「Banglar Samriddhi」上沒有貨物,但有29名船員。今日不幸被飛彈擊中,導致一名工程師喪生,烏克蘭國會也公布了港口船隻冒出濃濃黑煙的影片。

請繼續往下閱讀...

孟加拉航運公司表示,一枚飛彈擊中船隻導致起火燃燒,但目前並不清楚是俄羅斯或烏克蘭哪一方發射了飛彈。

#Ukraine Port of #Mykolaiv#Russia'n forces shot on fire "Banglar Samriddhi" vessel under flag of #Bangladesh pic.twitter.com/4VVnDjzvBE