俄羅斯士兵遭俘 烏克蘭民防隊把他「綁在電線桿上」

2022/02/28 17:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯24日出兵侵略烏克蘭,戰事已經持續數天,除首都基輔外,東北部的第二大城哈爾科夫市(Kharkiv)也有激烈戰事。不過烏克蘭27日宣稱,已完全掌控哈爾科夫局勢,網路上並流傳一名俄羅斯士兵在哈爾科夫被綁在電線桿上的畫面,引發討論。

俄軍在27日攻入位於東北部的第二大城哈爾科夫市(Kharkiv),兩軍在街頭展開激烈戰鬥,不過不久後,烏國地方首長在社群媒體上表示,烏克蘭方面已經完全掌控哈爾科夫,正在徹底清除敵軍。

與此同時,社群媒體上流傳一則畫面,疑似是一名俄羅斯士兵在哈爾科夫被民防部隊俘虜,並被綁在電線桿上,從畫面中可見,一名男子被多層保鮮膜或膠帶的物品給牢牢纏在電線桿上,表情看起來十分無奈,另外,他的褲子也被褪下到大腿處。

#Update: Just in - A #Russia|n soldier was captured by Civil defense in #Kharkiv, #Ukraine, and his body was taped around a concrete electric wire pole.#Ukraine pic.twitter.com/7bKCFAj2Rb