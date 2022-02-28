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    俄羅斯士兵遭俘 烏克蘭民防隊把他「綁在電線桿上」

    社群媒體流傳畫面，一名疑似是俄羅斯士兵的男子被綁在電線桿上。（圖取自推特）

    社群媒體流傳畫面，一名疑似是俄羅斯士兵的男子被綁在電線桿上。（圖取自推特）

    2022/02/28 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日出兵侵略烏克蘭，戰事已經持續數天，除首都基輔外，東北部的第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）也有激烈戰事。不過烏克蘭27日宣稱，已完全掌控哈爾科夫局勢，網路上並流傳一名俄羅斯士兵在哈爾科夫被綁在電線桿上的畫面，引發討論。

    俄軍在27日攻入位於東北部的第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），兩軍在街頭展開激烈戰鬥，不過不久後，烏國地方首長在社群媒體上表示，烏克蘭方面已經完全掌控哈爾科夫，正在徹底清除敵軍。

    與此同時，社群媒體上流傳一則畫面，疑似是一名俄羅斯士兵在哈爾科夫被民防部隊俘虜，並被綁在電線桿上，從畫面中可見，一名男子被多層保鮮膜或膠帶的物品給牢牢纏在電線桿上，表情看起來十分無奈，另外，他的褲子也被褪下到大腿處。

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