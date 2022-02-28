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    俄軍受挫中國人為普廷憂心 鄉民笑翻：二十四孝該新增黃俄孝子

    俄羅斯在烏克蘭的軍事行動受阻，同時還受到全球多國的制裁，讓許多中國網友忍不住在微博擔心起俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    俄羅斯在烏克蘭的軍事行動受阻，同時還受到全球多國的制裁，讓許多中國網友忍不住在微博擔心起俄羅斯總統普廷。（歐新社）

    2022/02/28 16:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，原本以為能夠閃電拿下基輔，孰料受到烏國軍民的全力反抗，目前進軍速度相當緩慢，還受到全球多國的制裁。對此，中國網友紛紛在微博擔心起俄羅斯總統普廷，讓台灣PTT鄉民看了不禁笑稱「二十四孝是不是該新增黃俄孝子了？」

    有鄉民在PTT八卦板發文PO出多張微博擷圖，可以看到中國網友痛斥是北約和歐美太超過一直步步緊逼，才會讓普廷忍無可忍發動戰爭。還有不少人心疼普廷現在真的是太難了，面臨這麼多挑釁卻不被理解，「我都心疼，想哭...生活中我像俄羅斯這樣被別人欺負怎麼辦。」

    同時許多中國網友還陷入外表與學歷的個人崇拜，直接將普廷視為「男神」，直說「他好有魅力，不愧是以前全球女性最想嫁的男人。」、「他真的三觀正、人品好，是個鐵漢柔情的男人。」

    PTT發文者對此諷刺地表示，「黃俄孝子」就算遠在東亞，還是心繫普廷「爹爹」，甚至比俄羅斯人更孝順，因此他很好奇「二十四孝是不是該新增一個黃俄孝子了？」

    其他鄉民見狀紛紛在下方推文討論，有人笑稱如果把這些微博用戶的說法翻譯到烏克蘭，那麼在烏中國人可能就要完蛋了，還有人感嘆難道中國網友真的不知道普廷做了多少骯髒事、殺了多少人。

    中國網友紛紛在微博心疼普廷，台灣PTT鄉民看了不禁笑稱「二十四孝是不是該新增黃俄孝子了？」（圖擷自微博）

    中國網友紛紛在微博心疼普廷，台灣PTT鄉民看了不禁笑稱「二十四孝是不是該新增黃俄孝子了？」（圖擷自微博）

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