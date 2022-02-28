入侵烏克蘭受挫 美官員：俄軍戰略似乎轉為包圍戰

美國官員認為俄軍入侵烏克蘭受挫後，戰略可能轉向為包圍戰。俄國機械化步兵示意圖。（路透）

2022/02/28 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的入侵行動進展有限，美國高級國防官員認為俄軍目前的戰略可能轉向為包圍戰，但這無疑會增加附帶損害（collateral damage），亦即造成更多的平民死傷。

據《路透》報導，匿名美官員指出，俄羅斯至今沒有佔領任何烏克蘭城市，也沒有取得烏國領空的制空權，俄軍和基輔市中心持續保持約30公里的距離，從對基輔以北城市切爾尼戈夫的進攻過程來看，似乎已轉為採取圍攻策略。

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同時，社交媒體上流傳的影像顯示，包括戰車之內的一些俄羅斯軍用車輛在燃料耗盡後被遺棄，可能是後勤出了問題。美官員表示，俄軍並沒有太多在另一個民族國家（nation state）轉移軍隊的經驗，但也許會適應並克服挑戰。

美官員透露，美方評估俄國至今已向烏克蘭發射350多枚飛彈，其中一些打到了民用設施，不過主要還是集中在軍事目標上面。此外，俄國在烏克蘭邊界部署的軍隊大約還有3分之1沒有動作，但最近幾天從俄國境內前往俄烏邊境的部隊有所增加。

至於俄羅斯總統普廷下令核武部隊進入高度戒備一事，美官員直指這樣的舉動令人不安，如果俄國出現誤判可能會讓事情變得更危險。

五角大廈前高官、中情局退役軍官穆洛伊（Mick Mulroy）表示，普廷的核武動作是令人難以置信的魯莽，這恰好顯示出俄軍在烏克蘭的行動不如預期，才會讓普廷有這樣的反應。

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