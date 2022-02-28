「基輔戰鬼」又發威？ 烏克蘭安全局PO照：已擊落10架俄機

烏克蘭安全局在今推特上PO出疑似「基輔戰鬼」照片，稱截至2月27日，他已經擊落了10架俄羅斯戰機。（圖擷自烏克蘭安全局推特）

2022/02/28 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事進入第4天，雙方仍激烈交戰中，不過自戰爭爆發後，網路上便不斷流傳有1架神秘烏軍Mig-29戰機，穿梭基輔上空作戰，其神秘身分被稱為「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv），烏克蘭安全局聲稱，截至2月27日，「基輔戰鬼」已經擊落10架俄機，不過其真實性，仍有待後續查證。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭首日，網路上就瘋傳基輔上空出現烏克蘭MiG-29戰機飛掠的影片，疑似與蘇聯Su-27戰機交戰，隨後更傳出在開戰30小時內就已經擊落為兩架Su-35、兩架Su-25、一架Su-27和一架МіG-29，消息傳出後令許多烏克蘭人感到振奮，稱其為「基輔戰鬼」。

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若屬實，這將是有記錄以來，21世紀第一位王牌飛行員（ACE），以及達成一日王牌成就，烏克蘭安全局在今推特上PO出疑似「基輔戰鬼」照片，稱截至2月27日，他已經擊落了10架俄羅斯戰機，被稱為戰鬼的他其實是像真正的天使一般保護我們的安全，堅持下去，我們會贏。

不過外界普遍認為「基輔戰鬼」應該只是都市傳說，但每一場衝突或戰爭都會朔造出英雄形象，來提升己方的士氣，例如越戰時期，傳說北越軍有一位墳上校（Colonel Tomb），在戰爭期間擊落了13架美軍飛機，然而此人實為虛構人物。

「基輔戰鬼」更像是烏克蘭人的精神象徵，一種面對戰爭厄運時的反抗與希望，從這個意義上說，「基輔戰鬼」已經足夠真實了。

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