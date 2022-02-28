為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「基輔戰鬼」又發威？ 烏克蘭安全局PO照：已擊落10架俄機

    烏克蘭安全局在今推特上PO出疑似「基輔戰鬼」照片，稱截至2月27日，他已經擊落了10架俄羅斯戰機。（圖擷自烏克蘭安全局推特）

    烏克蘭安全局在今推特上PO出疑似「基輔戰鬼」照片，稱截至2月27日，他已經擊落了10架俄羅斯戰機。（圖擷自烏克蘭安全局推特）

    2022/02/28 09:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事進入第4天，雙方仍激烈交戰中，不過自戰爭爆發後，網路上便不斷流傳有1架神秘烏軍Mig-29戰機，穿梭基輔上空作戰，其神秘身分被稱為「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv），烏克蘭安全局聲稱，截至2月27日，「基輔戰鬼」已經擊落10架俄機，不過其真實性，仍有待後續查證。

    綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭首日，網路上就瘋傳基輔上空出現烏克蘭MiG-29戰機飛掠的影片，疑似與蘇聯Su-27戰機交戰，隨後更傳出在開戰30小時內就已經擊落為兩架Su-35、兩架Su-25、一架Su-27和一架МіG-29，消息傳出後令許多烏克蘭人感到振奮，稱其為「基輔戰鬼」。

    若屬實，這將是有記錄以來，21世紀第一位王牌飛行員（ACE），以及達成一日王牌成就，烏克蘭安全局在今推特上PO出疑似「基輔戰鬼」照片，稱截至2月27日，他已經擊落了10架俄羅斯戰機，被稱為戰鬼的他其實是像真正的天使一般保護我們的安全，堅持下去，我們會贏。

    不過外界普遍認為「基輔戰鬼」應該只是都市傳說，但每一場衝突或戰爭都會朔造出英雄形象，來提升己方的士氣，例如越戰時期，傳說北越軍有一位墳上校（Colonel Tomb），在戰爭期間擊落了13架美軍飛機，然而此人實為虛構人物。

    「基輔戰鬼」更像是烏克蘭人的精神象徵，一種面對戰爭厄運時的反抗與希望，從這個意義上說，「基輔戰鬼」已經足夠真實了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭總統澤倫斯基：接下來24個小時至關重要
    2022/02/28 09:31

    烏克蘭總統澤倫斯基：接下來24個小時至關重要
    美國際開發署長抵達波烏邊境 了解烏克蘭難民狀況
    2022/02/28 09:03

    美國際開發署長抵達波烏邊境 了解烏克蘭難民狀況

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    加大挺烏強度 土耳其「封鎖黑海」將禁俄烏軍艦進入
    2022/02/28 08:54

    加大挺烏強度 土耳其「封鎖黑海」將禁俄烏軍艦進入
    普廷自認受威脅下令核武高度警戒 美嗆：假鬼假怪又在裝
    2022/02/28 00:09

    普廷自認受威脅下令核武高度警戒 美嗆：假鬼假怪又在裝
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播