加大挺烏強度 土耳其「封鎖黑海」將禁俄烏軍艦進入

俄羅斯大舉進攻烏克蘭，土耳其27日首度用「戰爭」來稱呼俄羅斯的入侵行動，並明確表示將執行限制海軍船艦進入黑海的公約。圖為昔日俄國軍艦通過黑海航行。（歐新社）

2022/02/28 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大舉進攻烏克蘭，引發國際高度關注，北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其27日首度用「戰爭」來稱呼俄羅斯的入侵行動，並明確表示將執行限制海軍船艦進入黑海的公約。

俄羅斯24日起大舉入侵烏克蘭，但先前土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）和其他官員都是以「軍事行動」來代稱俄羅斯的軍事行動，昨日土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則首度以「戰爭」來定調俄羅斯的軍事行動。

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外媒引述美國有線電視新聞網土耳其分社（CNN Turf）的報導指出，卡夫索格魯明確表示，現在已不只是幾起空襲而已，烏克蘭已經進入戰爭狀態，並指土耳其將執行《蒙特勒海峽制度公約》。他也表示不管是俄羅斯或烏克蘭，都適用蒙特勒公約，並提到公約的第19條規定了一個例外情況，允許交戰國的船隻可返回其港口。

於1936年制定的《蒙特勒海峽制度公約》內容指出，土耳其擁有達達尼爾海峽及博斯普魯斯海峽的控制權，兩道海峽由西向東，依次連接地中海、馬爾馬拉海和黑海。土耳其有權在受到威脅或戰爭期間限制軍艦和商船通行。至於他國發生戰爭而土耳其中立時，海峽對交戰國的軍艦關閉。

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